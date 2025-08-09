Δύσκολες στιγμές βιώνει τις τελευταίες ώρες η Σάντρα Βουτσά μετά την απώλεια της πεθεράς της.

Σε μία συγκινητική ανάρτηση που έκανε το απόγευμα του Σαββάτου, 9 Αυγούστου, στο Instagram, αποχαιρέτησε το αγαπημένο της πρόσωπο με λόγια γεμάτα αγάπη και σεβασμό.

«Αντίο Πουπέ μου… Ξεκουράστηκες… Καλό ταξίδι στο φως…. Έζησες μια ζωή γεμάτη, όπως την ήθελες και πήρες πολλή αγάπη… Κι έδωσες πολλή αγάπη… Άφησες το στίγμα σου σε αυτήν τη γη, κορίτσι μου… Εύχομαι εκεί που πας, να είσαι για πάντα, πολύ χαρούμενη…»