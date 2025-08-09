Η εντυπωσιακή Πανσέληνος του Αυγούστου που φέγγει πιο δυνατά απόψε (09.08.2025) καθηλώνοντας με την επιβλητικότητά της.

Η Πανσέληνος του Αυγούστου, γνωστή και ως «φεγγάρι του Οξύρρυγχου» κορυφώνεται τη νύχτα του Σαββάτου και πολλοί έχουν ήδη επιλέξει να απολαύσουν το θέαμά της από κάποιο ψηλό σημείο.

Συγκεκριμένα η αυγουστιάτικη πανσέληνος χαρακτηρίζεται και ως «υπερπανσέληνος», αφού το φεγγάρι είναι έως και 14% μεγαλύτερο και 30% φωτεινότερο, προσφέροντας το αυτό μοναδικό θέαμα.

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες

Πανσέληνος του Αυγούστου στο Σούνιο

Πανσέληνος του Αυγούστου στην Ακρόπολη

Πανσέληνος του Αυγούστου στο Ναύπλιο

Πανσέληνος του Αυγούστου στο νεκρομαντείο του Αχέροντα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ανακοινώσει διάφορες εκδηλώσεις, καθώς και χώρους που θα παραμείνουν ανοιχτοί, ώστε να μπορέσει το κοινό να απολαύσει το αυγουστιάτικο ολόγιομο φεγγάρι.

Το Υπουργείο Πολιτισμού συνεχίζει για 25η χρονιά την παράδοση να ανοίγει επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να θαυμάσει το φεγγάρι με ελεύθερη είσοδο, συνοδεία θεατρικών και μουσικών εκδηλώσεων.