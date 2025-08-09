Μια από τις πιο μαγικές βραδιές του καλοκαιριού πλησιάζει, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις καθιερωμένες εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, σε περισσότερα από 110 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα, ο πολιτισμός συναντά τη φύση κάτω από το φως του φεγγαριού.

Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και ιστορικά μνημεία θα φιλοξενήσουν δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε 44 τοποθεσίες, ενώ σε 71 σημεία θα πραγματοποιηθούν ειδικά προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Το πολιτιστικό πρόγραμμα θα διαρκέσει από τις 8 έως τις 13 Αυγούστου και περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, θεατρικά δρώμενα, αφηγήσεις από τον αρχαίο κόσμο, ξεναγήσεις, αστροπαρατηρήσεις και παραστάσεις χορού. Οι εκδηλώσεις υλοποιούνται με τη συμβολή της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς.

Η Πανσέληνος του Αυγούστου έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας θεσμός που συνδυάζει μοναδικά την ιστορική μνήμη, την τέχνη και την καλοκαιρινή ελληνική φύση, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία σε όσους την ζουν.

Αναλυτικές πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τι είναι το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Η πανσέληνος του Αυγούστου ονομάζεται και «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» λόγω των ιθαγενών της Αμερικής οι οποίοι τέτοια μέρα ψάρευαν το συγκεκριμένο ψάρι – γνωστό και ως μουρούνα.

Τι είναι ο Οξύρρυγχος

Οι οξυρρυγχίδες, κοινώς μουρούνες, είναι οικογένεια ψαριών με παγκόσμια γεωγραφική εξάπλωση που περιλαμβάνει κυρίως τους οξύρρυγχους, τους ούσους, τους σκαφίρρυγχους, καθώς και τους ψευδοσκαφίρρυγχους που υπολογίζονται συνολικά σε 25 διαφορετικά είδη. Κατά τη σύγχρονη ταξινόμηση, οι δύο πρώτοι και οι δύο επόμενοι αποτελούν επιμέρους υπο-οικογένειες, των οξυρρυγχίνων και των σκαφιρρυγχίνων.

Πρόκειται για οικογένεια ψαριών από τα μεγαλύτερα του γλυκού νερού (1-2 μέτρα), φθάνοντας και τα 900 κιλά κατ’ άτομο. Είναι ψάρια ανάδρομα, ωοτόκα, ιδιαίτερα μακρόβια, καλούμενα και «ψάρια μαθουσάλες» χαρακτηριζόμενα, ως πρωτόγονα ψάρια. Δεν κατάφεραν όμως, να προσαρμοστούν στον ανταγωνισμό της επιβίωσης. Πολλά είδη της οικογένειας αυτής βρίσκονται και σήμερα στο στάδιο της εξαφάνισης. Τέτοιου είδους ψάρια απαντώνται στο Βόρειο Ημισφαίριο, στη Μαύρη Θάλασσα, σε εκβολές ποταμών της Ευρώπης, Ασίας και Βορείου Αμερικής, αλλά και στη Μεσόγειο και το Β. Αιγαίο Πέλαγος (περιορισμένα). Επιβιώνουν σε γλυκά, υφάλμυρα και θαλάσσια ύδατα.