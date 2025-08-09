Τις δοκιμές του συνέχισε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη σαββατιάτικη νίκη στο Βερολίνο επί της Ουνιόν και τα πράγματα βαίνουν καλώς για τον Ολυμπιακό. Οι πρωταθλητές δεν ήταν σε καμία περίπτωση εντυπωσιακοί, αλλά θύμισαν αρκετά την περσινή τους version, όταν ακόμα και σε παιχνίδια που δεν… έβγαζαν μάτια με την απόδοσή τους, είχαν τον τρόπο να επικρατούν των αντιπάλων τους.

Κόντρα σε έναν σύλλογο της Bundesliga ο κόουτς των Πειραιωτών ήθελε να τεστάρει κυρίως την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του και πρέπει να έμεινε ικανοποιημένος, αφού ήταν ελάχιστες οι περιπτώσεις που φάνηκαν απειλητικοί οι γηπεδούχοι. Ποιοι ξεχώρισαν στο νέο φιλικό, ποιοι πρέπει να βελτιωθούν αν θέλουν να μείνουν στο ρόστερ και οι τελευταίες μεταγραφικές πινελιές.