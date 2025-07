O 18χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός της Real Madrid, Endrick Felipe Moreira de Sousa, παντρεύτηκε τη σύζυγό του Gabriely Miranda, influencer και μοντέλο, όταν ήταν ακόμη ανήλικος στις 16 Σεπτεμβρίου 2024 σε μια σεμνή και διακριτική τελετή και το ανακοίνωσαν μέσα από κοινή ανάρτηση στο Instagram γράφοντας: «Matthew 19:6: “So they are no longer two, but one flesh. Therefore what God has joined together…” At last, we are married.» Ωστόσο η επίσημη γαμήλια δεξίωση έγινε σχεδόν δέκα μήνες μετά, τον Ιούλιο του 2025 σε μια μαγευτική έπαυλη με λίμνη και την τελετή το ζευγάρι φορούσε λευκά ρούχα ενώ το dress code των καλεσμένων επέβαλλε μαύρη ενδυμασία. Η Gabriely Miranda συνόδευσε τις φωτογραφίες από την τελετή με τη λεζάντα «Today we walk to the altar together».

Η σύζυγος του Endrick είναι 23 ετών και έχει καταγωγή από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Είναι μοντέλο και influencer με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram και πολύ ένθερμη χριστιανή. Συχνά αναφέρεται στην πίστη της στα social media και έχει μοιραστεί δημόσια θρησκευτικά μηνύματα. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2022 σε ένα εμπορικό κέντρο και η Gabriely είχε πει ότι θα βγει με τον Endrick μόνο αν η ομάδα της Cuiabá κερδίσει κι έτσι έγινε. Από τότε έγιναν αχώριστοι και πλέον σύζυγοι. Μάλιστα υπέγραψαν και ένα ιδιαίτερο «συμβόλαιο σχέσης» με αυστηρούς όρους όπως να λένε «σ’ αγαπώ» καθημερινά, να απέχουν από κακές συνήθειες ή αλλαγές προσωπικότητας, να αποφεύγουν δημόσιους καβγάδες και να τους υποβάλλεται πρόστιμο το οποίο θα είναι ένα συμβολικό δώρο σε περίπτωση που παραβιάσουν τους όρους του συμβολαίου τους. Επιπλέον, τον Νοέμβριο 2024 πραγματοποιήσαν και βάφτιση μαζί, επιβεβαιώνοντας την πνευματική τους δέσμευση ως χριστιανοί.

Ο Εndrick εντάχθηκε στη Real Madrid το 2024, σε συμβόλαιο αξίας περίπου 60 εκατ. ευρώ. Έγινε ο νεότερος ξένος σκόρερ στην La Liga και στην ιστορία του ομίλου. Στη συνέχεια πέτυχε και γκολ στην πρώτη του εμφάνιση στο Champions League, όντας μόλις 18 ετών και 58 ημερών, ξεπερνώντας και τον Ραούλ. Εκτός γηπέδου κρατά αυστηρό lifestyle, ενώ έχει δηλώσει ότι η Gabriely αποτελεί μεγάλο στήριγμα στην επιτυχία του. Κάπως έτσι, έχουμε το αντίπαλο δέος του συνομήλικού του Lamine Yamal ο οποίος αγωνίζεται στη Barcelona και γιορτάζει τα 18 του χρόνια με πολλές και διάφορες κοπέλες αν και δηλώνει επίσημα single και επικεντρωμένος αποκλειστικά στην επαγγελματική του πορεία. Σε αντίθεση με τον Yamal, ο Endrick συνδέει την ποδοσφαιρική του ανέλιξη με μια ξεκάθαρη προσωπική εικόνα: Γάμο, πίστη, σχέδιο ζωής και σχέσεις κοινωνικής υπευθυνότητας. Αυτή η διαφοροποίηση τον καθιστά ασυνήθιστο μεταξύ των νεαρών αστεριών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου σήμερα.