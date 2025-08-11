Ένας 81χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Δήμο Φαιστού, στην Κρήτη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5:30, στον δρόμο που συνδέει τα Καπαριανά με το Καστέλι. Ο ηλικιωμένος, την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο, χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν αυτός που ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο του 81χρονου και μετέφεραν τη σορό του, ενώ οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται.