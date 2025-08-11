Σε ρυθμούς καλοκαιρινών διακοπών εισέρχεται η κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα, τη μοναδική που παραδοσιακά οι εκάστοτε κυβερνώντες ρίχνουν τους ρυθμούς τους αφού οι δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν, οι υπάλληλοι των υπουργείων στην πλειοψηφία τους παραθερίζουν και οι βουλευτές βρίσκονται στις εκλογικές περιφέρειες με τις οικογένειές τους.

Την ίδια ώρα και οι υπουργοί θα βρεθούν αυτή την εβδομάδα σε κάποια παραλία, έχοντας εντολή ωστόσο να κινούνται «σεμνά και ταπεινά». Οι μόνοι επικεφαλής χαρτοφυλακίων που θα μείνουν πίσω είναι όσοι σχετίζονται με ζητήματα που αφορούν τις δραστηριότητες αυτών των ημερών όπως αυτοί που υπηρετούν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα φεύγουν με βάρδιες. Δηλαδή μπορεί να απουσιάζει ο Υπουργός και να βρίσκεται στο γραφείο ο Αναπληρωτής Υπουργός ή ο Υφυπουργός και αντιστρόφως.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως κάθε χρόνο, θα περάσει μερικές μέρες στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κρήτη και αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα στις 18 Αυγούστου. Τότε ξεκινούν και οι τελικές προετοιμασίες για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αρχές του επόμενου μήνα.

Το διάστημα ανάμεσα στην επιστροφή του πρωθυπουργού και την ομιλία του στο Βελλίδειο το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, κρίνεται από το Μέγαρο Μαξίμου σημαντικό καθώς εκεί θα γίνουν οι τελευταίες συζητήσεις, θα μετρηθούν τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα και θα κλειστούν οι συναντήσεις με όλους τους παραγωγικούς φορείς που σχετίζονται με τις αποφάσεις που πρέπει να παρθούν.

Η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις θερινές διακοπές του Δεκαπενταύγουστου, έχει προσδιοριστεί για την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 11 το πρωί. Σε αυτή τη συνεδρίαση θα συζητηθεί μια σειρά από νέα νομοσχέδια που βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας και θα κατατεθούν ακολούθως προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά στα κληροδοτήματα, ένα θέμα με ιδιαίτερη σημασία, καθώς σχετίζεται με τη διαχείριση κληρονομιών και περιουσιακών στοιχείων χιλιάδων ενδιαφερόμενων.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα γίνει εκτενής αναφορά στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει οποιαδήποτε πρόωρη διαρροή ή συζήτηση. Τις οριστικές αποφάσεις και τις εκπλήξεις που ετοιμάζει ο Πρωθυπουργός, ευχάριστες όπως σημειώνουν οι συνεργάτες του, θα τις μάθουν οι Υπουργοί μαζί με το ευρύ κοινό κατά την πρωθυπουργική ομιλία στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.