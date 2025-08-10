Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera, Άνας Αλ-Σαρίφ, σκοτώθηκε σε αυτό που φαίνεται να ήταν μια στοχευμένη ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου αλ-Σίφα στην Πόλη της Γάζας.

Ο 28χρονος Αλ-Σαρίφ σκοτώθηκε όταν μια σκηνή για δημοσιογράφους έξω από την κύρια πύλη του νοσοκομείου επλήγη.

Palestinians carry the body of the Palestinian journalist Anas Al Sharif who was assassinated with others of Al Jazeera crew in Gaza city. pic.twitter.com/qpIGRV3x0S — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) August 10, 2025

Ο γνωστός ανταποκριτής του Al Jazeera κάλυπτε εκτενώς τα βόρεια της Γάζας.

Το δίκτυο μέσων ενημέρωσης Al Jazeera καταδίκασε πρόσφατα τον ισραηλινό στρατό για αυτό που αποκάλεσε «εκστρατεία υποκίνησης» εναντίον των δημοσιογράφων του στη Λωρίδα της Γάζας, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τον Αλ-Σαρίφ.

Four Al Jazeera staff, including reporter Anas Al Sharif, were killed in an Israeli attack on a tent for journalists outside the main gate of Gaza's al-Shifa hospital https://t.co/MMKatjgeAa pic.twitter.com/OBgVFrn0ax — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 10, 2025

Τον Ιούλιο, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Άβιχαϊ Αντρέε, αναδημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγορώντας τον Αλ-Σαρίφ ότι ήταν μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς – μια κατηγορία που έχει απορριφθεί με σφοδρότητα ως ψευδής.

Το Ισραήλ έχει συστηματικά κατηγορήσει Παλαιστίνιους δημοσιογράφους στη Γάζα ότι ανήκουν στη Χαμάς από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμο στην περιοχή τον Οκτώβριο του 2023, κάτι που οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν ως προσπάθεια να απαξιωθεί η δουλειά τους για τις καταχρήσεις του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει περισσότερους από 200 δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης από την έναρξη των βομβαρδισμών, συμπεριλαμβανομένων πολλών δημοσιογράφων του Al Jazeera και των συγγενών τους.