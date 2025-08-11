Η Ανατολική Αττική μετρά τις πληγές της μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κερατέα που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα και κατέστρεψε ολοσχερώς σπίτια.

Αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν:

Σύνολο εκτάσεων 15.808 στρέμματα

Εκ των οποίων

11.267 στρέμματα χορτολιβαδικές και θαμνώδεις

2.519 στρέμματα ετερογενείς/γεωργικές

811 στρέμματα άλλες χρήσεις

643 στρέμματα βοσκότοποι

440 στρέμματα ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση

127 στρέμματα καλλιέργειες

0 στρέμματα δάση/δασικές εκτάσεις

Η επόμενη μέρα βρίσκει τις περιοχές αυτές σκεπασμένες από στάχτη, ενώ οι αρχές ερευνούν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες και βίντεο που δείχνουν ύποπτες κινήσεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Ο Σταύρος Πετρόπουλος, αντιδήμαρχος Σαρωνικού, είχε καταγγείλει στο MEGA πως εκεί που ξεκίνησε η φωτιά είχαν εντοπιστεί γκαζάκι, κάτι που του προκάλεσε υποψίες για εμπρησμό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» είπε πως υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό όπου λίγο πριν την έναρξη της πυρκαγιάς φαίνεται ένα άτομο με ένα λευκό μπλουζάκι να κινείται ύποπτα στην περιοχή.

«Το υλικό αυτό και τα γκαζάκια τα έχει πάρει η Πυροσβεστική για να βγάλει τα συμπεράσματά της. Εμείς κάναμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο όπου ανακοινώθηκαν 7 μέτρα στήριξης προς του δημότες της περιοχής της Παλαιάς Φώκαιας για το Θυμάρι όπου πέρασε η φωτιά».

Ο Κωνσταντίνος Τσίγκας, Πρόεδρος ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, είπε πως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει συλλέξει στοιχεία από την πρώτη στιγμή απ’ όλη την περίμετρο της περιοχής, ενώ ο Γιώργος Παπαβασιλείου, Πυρομετεωρολόγος Ερευνητής Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σχολίασε πως θα πρέπει να εστιάσουμε στην έναρξη της πυρκαγιάς αλλά και στην καλύτερη διαχείριση των πυρκαγιών.