Σε 15.808 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, έχοντας ως απολογισμό έναν νεκρό καθώς και καταστροφές σε κατοικίες και περιουσίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων έλαβε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να σωθεί και να μην κινδυνεύσει ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου, καθώς κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να την ανακόψουν προτού αυτή τον φτάσει.

Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα της υπηρεσίας Copernicus, όπου αναλύεται η καμένη έκταση, δεν έχουν καεί δάση ή δασικές εκτάσεις ενώ το μεγαλύτερο μέρος της πληγείσας έκτασης αφορά χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Σύμφωνα με τη δορυφορική λήψη που έγινε χθες στις 12.19 έπειτα από την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus υπολογίζεται ότι από τα 15.808 στρέμματα που κάηκαν τα 11.267 είναι χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν:

Σύνολο εκτάσεων 15.808 στρέμματα

Εκ των οποίων