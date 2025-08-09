Την προσωπική της μαρτυρία για τη μεγάλη φωτιά που σάρωσε την Κερατέα και έφτασε μέχρι τον Χάρακα μοιράστηκε η κ. Σταματίνα, μία από τις φιγούρες που ξεχώρισαν στις χθεσινές εικόνες από την καταστροφή.

Η ίδια βρέθηκε στον δρόμο μαζί με άλλους κατοίκους, εκφράζοντας την αγανάκτησή της και παρακολουθώντας με απόγνωση τις φλόγες να καταστρέφουν την περιοχή.

«Από πολύ νωρίς έπιασε επάνω στη θέση Τογάνι η φωτιά, από ό,τι άκουσα αργότερα από ξερόχορτα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, έτσι άκουσα. Και κατέβαινε σιγά σιγά, αλλά είχε τόση ένταση όπως βλέπετε μέχρι τώρα ο αέρας, που είπα στα παιδιά, “παιδιά, αυτή η φωτιά είναι πολύ δύσκολη, δεν πρόκειται να σβήσει”. Γιατί, λέω, “ο αέρας δεν την αφήνει να σβήσει”.

Πέσανε βέβαια τα εναέρια μέσα και τα επίγεια, αλλά τι να σου κάνουνε, όταν φυσάει με τόση ένταση ο αέρας; Με αποτέλεσμα αυτό που βλέπεις» ανέφερε χαρακτηριστικά στον φακό του Orange Press Agency, το απόγευμα της Παρασκευής, όταν η φωτιά είχε ήδη περάσει από το Αρί και όδευε προς την Παλαιά Φώκαια.