Σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου υπάρχουν – όχι πολλές – ροζ λίμνες που κάποιες εξ αυτών, «κόβουν» την ανάσα. Και μία από αυτές είναι και η Retba στη Σενεγάλη, από τις πιο εντυπωσιακές λίμνες που θα δει ποτέ κανείς.

Η Retba, μάλιστα, για πολλούς είναι, θα λέγαμε, το… «φωτεινό» αντίπαλο δέος της Μαύρης Θάλασσας, αφού κι εδώ έχουμε υψηλή συγκέντρωση αλατιού που της δίνει και αυτό το ροζ χρώμα. Μάλιστα, σε ορισμένα σημεία τα επίπεδα του αλατιού στο νερό φτάνουν το 40%, ενώ είναι λίγοι οι ζωντανοί οργανισμοί που μπορούν να επιβιώσουν στη λίμνη.

Η λίμνη, που είναι παγκοσμίως γνωστή ως Lac Rose, εντοπίζεται 30 χλμ. βορειοανατολικά από το Ντακάρ, την πρωτεύουσα της Σενεγάλης και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, αφού παλιότερα αποτελούσε κομμάτι της διαδρομής για το ράλι Παρίσι-Ντακάρ. Ωστόσο, αυτό που κάνει ξεχωριστή την Retba είναι το χρώμα της, το οποίο διαμορφώνεται από έναν οργανισμό που αγαπάει το αλάτι, τη Dunaliella salina.

Καθημερινά, η λίμνη είναι ο προορισμός πολλών εργατών που συλλέγουν το αλάτι σχηματίζοντας μικρούς λόφους στις όχθες. Και για να προστατευτούν, καλύπτουν το δέρμα τους με βούτυρο καριτέ. Φυσικά, αποτελεί και δημοφιλή τουριστικό προορισμό και μπορεί να μην επιτρέπεται το κολύμπι σε αυτήν, όμως, μπορείς να την θαυμάσεις ακίνδυνα.

Δείτε τις φωτογραφίες