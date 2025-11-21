Η υπόθεση του κυκλώματος απάτης συνεχίζει να απασχολεί, με την influencer Βρισηίδα Ανδριώτου να έχει χάσει 50.000 ευρώ, χρεώνοντας μεγάλα λάθη στον τότε σύντροφό της, Σπύρο Μαρτίκα.

Πρόσωπο του περιβάλλοντός της μίλησε στο Mega και είπε μεταξύ άλλων:

«Η Βρισηίδα έλεγε στον Μαρτίκα ότι δεν τους εμπιστεύεται, αλλά δέχθηκε να του δώσει τα χρήματά της, 50.000 ευρώ. Είχαν συμφωνήσει μάλιστα ότι αν κάτι δεν πήγαινε καλά, ο πρώην σύντροφός της θα έσπαγε τα ασφαλιστικά συμβόλαιά του για να της επιστρέψει το ποσό. Και η αδερφή του Μαρτίκα κάποια στιγμή σκέφτηκε ότι δεν πάει κάτι καλά.»

«ΟΜαρτίκας ήταν σε απόγνωση πολύ καιρό, ήταν σαν φυτό γι’ αυτό δεν έχει βγει κι εκείνη να πάει εναντίον του σε όλα αυτά. Τον καταλαβαίνει. Ήταν χάλια και εμπιστεύτηκε λάθος ανθρώπους.» Η ίδια αποφάσισε να μην κινηθεί νομικά: «Δεν θα κινηθεί νομικά ούτε απέναντι στον Μαρτίκα, ούτε απέναντι στους κατηγορούμενους. Εξάλλου κανείς δεν την έχει στοχοποιήσει.»

Το βασικό σημείο κριτικής της Βρισηίδας Ανδριώτου προς τον Σπύρο Μαρτίκα είναι η αδιαλλαξία του. Σύμφωνα με πηγές από τον κύκλο της: «Η πλύση εγκεφάλου που έκαναν στα θύματά τους ήταν πρωτοφανής. Ο Μαρτίκας δεν άκουγε κανέναν εκείνη την εποχή. Ήταν άλλος άνθρωπος. Αυτοί του έδιναν λεφτά από τα ίδια που τους πήγαινε κι ο Σπύρος νόμιζε ότι έβγαζε κέρδος. Τυφλώθηκε, τον τύφλωσαν αυτοί οι άνθρωποι.»

«Έναν χρόνο παρακαλούσε για τα χρήματά της. Σκέφτηκε να διατηρήσει την επικοινωνία μαζί τους για να παίρνει λίγα – λίγα τα χρήματά της. Δεν την είχαν υποψιαστεί.Ο υπαρχηγός της πουλούσε παραμύθι ένα χρόνο και της έδωσε ψίχουλα. Έχασε τα χρήματα από το survivor που ήταν 6 μήνες και τα υπόλοιπα από δουλειές.»

Το μόνο που κατάφερε να ανακτήσει μέχρι σήμερα ήταν ένα μικρό μέρος: «Η Βρισηίδα το μόνο που πήρε ήταν 10.000 από τον υπαρχηγό και της είπαν: «Δεν φταις πουθενά». Αλλά 10.000 μπροστά σε αυτό το ποσό ήταν ψίχουλα. Από τα 600.000 να πάρει 10; Τώρα κάνει 3 δουλειές και πάει για 4η. Δεν είναι εύκολο, ζορίζεται και η ίδια πάρα πολύ και ψυχολογικά.»