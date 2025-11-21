Άλλο ένα βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας οδεύει προς την Ελλάδα, με προοπτική να επιβαρύνει ξανά τις περιοχές που έχουν ήδη δεχτεί μεγάλο όγκο νερού. Οι πρώτες επιπτώσεις της κακοκαιρίας αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες, με βροχές και καταιγίδες που, σύμφωνα με τις τωρινές ενδείξεις, ενδέχεται να αποκτήσουν επικίνδυνα χαρακτηριστικά.

Καθώς το σύστημα θα μετακινείται σταδιακά προς τα βορειοανατολικά, το σκηνικό θα αλλάξει και θερμοκρασιακά. Από το βράδυ του Σαββάτου, ψυχρές μάζες από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια θα αρχίσουν να κατηφορίζουν προς τη χώρα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Ειδική αναφορά γίνεται για την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, όπου δεν αποκλείεται το χιόνι να φτάσει και σε σχετικά χαμηλότερα υψόμετρα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, «η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια». Η προειδοποίηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για περιοχές όπου η υγρασία του εδάφους παραμένει αυξημένη από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, καθώς ο παγετός μπορεί να επιβαρύνει δρόμους και υποδομές.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνει πως από την Τρίτη αναμένεται «νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια».

Όπως εξηγεί ο ίδιος, τα προγνωστικά στοιχεία που υπήρχαν ήδη από τις προηγούμενες ημέρες για το τρίτο δεκαήμερο του μήνα επιβεβαιώνονται, καθώς οι ψυχρές αέριες μάζες εντείνονται και διαμορφώνουν πιο σταθερά χειμερινό μοτίβο.

Η προοπτική του καιρού για τις επόμενες ημέρες, όπως προκύπτει από την ανάλυση του Μαρουσάκη, δείχνει ότι η χώρα περνά σε φάση παρατεταμένης αστάθειας, με διαδοχικά συστήματα που θα φέρουν έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Ο ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί.

Από τις βραδινές ώρες αύριο μάλιστα και καθώς αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα κινείται προς τα βορειοανατολικά θα ωθήσει τμήμα των εγκλωβισμένων πολικών αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Επισημαίνουμε την περιοχή της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να χιονίσει και πιο χαμηλά.

Η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια.

Από Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια.

Οι ενδείξεις θέλουν να εισερχόμαστε σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε χειμωνιάτικο μοτίβο κάτι που έρχεται σε συμφωνία και με τα στοιχεία που μας είχε δώσει το προγνωστικό μας σύστημα μέρες πριν σχετικά με το τρίτο δεκαήμερο του μήνα.