Λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας που χτύπησε τη Βόνιτσα το απόγευμα της Παρασκευής 21/11 μαθητές αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από το φροντιστήριο με τη βοήθεια πυροσβεστικού οχήματος.

Δεκάδες σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν καθώς για ακόμη μια φορά έσπασε το ανάχωμα στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου με αποτέλεσμα οι δρόμοι της πόλης να πλημμυρίσουν και να θυμίζουν χειμάρρους.

Μάλιστα μαθητές από φροντιστήριο της πόλης χρειάστηκαν την βοήθεια της πυροσβεστικής για να επιστρέψουν σπίτια τους, όπως φαίνεται και στο βίντεο από τα akarnanikanea.gr.