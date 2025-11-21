Η κακοκαιρία σαρώνει την Ήπειρο, δημιουργώντας πολλά προβλήματα, όπως πλημμύρες και κατολισθήσεις, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν και την Κέρκυρα.

Από τα ορεινά της Κόνιτσας και των Τζουμέρκων ως τη Σαγιάδα, η Ήπειρος μετρά πληγές, ενώ όσο περνούν οι ώρες τα προβλήματα γίνονται μεγαλύτερα και οι ζημιές περισσότερες, έγραψε το epiruspost.gr.

Η κακοκαιρία χτυπά με ένταση όλη την περιοχή του Ζηρού, που είχε υποστεί μεγάλες ζημιές από τις φωτιές, όπως και τις κοινότητες της Άρτας, που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές.

Δρόμοι έχουν χαθεί κάτω από νερά, ρέματα έγιναν ποτάμια, από τα βουνά κατεβαίνουν χώματα, νερά και φερτά υλικά, κάνοντας τους δρόμους αδιάβατους.

Αυστηρή σύσταση της Πολιτικής Προστασίας για περιορισμό των μετακινήσεων, καθώς η κατάσταση αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη και δρόμοι χάνονται κάτω από ορμητικά νερά.

Εξήντα μηχανήματα δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που μέχρι στιγμής αποδεικνύεται άνιση.

Μηνύματα του 112

Το μεσημέρι της Παρασκευής εστάλη μήνυμα του 112 σε κατοίκους στα Ιωάννινα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των κατολισθήσεων που σημειώνονται στην περιοχή.

Το οδικό δίκτυο σε ορισμένα σημεία έχει κοπεί στα δύο, ενώ κινδυνεύουν γέφυρες να γκρεμιστούν. Οι κατολισθήσεις έχουν δημιουργήσει επίσης σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων, ενώ υπάρχουν και αποκλεισμένα χωριά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα #Άρτας της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, τονίζει: «Τα ορεινά του δήμου Μετεώρων για ακόμη μια φορά δοκιμάζονται από ισχυρές βροχοπτώσεις. Η κατάσταση στα χωριά του Ασπροποτάμου είναι δύσκολη, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην προσβασιμότητα. Ο δήμος Μετεώρων, σε συνεργασία με την περιφέρεια Θεσσαλίας και σε άμεση επαφή με τους προέδρους των χωριών, επιχειρούν με μηχανήματα έργου».

Μεγάλες καταστροφές στην Κέρκυρα

Κατεστραμμένο περιπολικό, πλημμυρισμένοι δρόμοι, χώματα και φερτά υλικά παντού είναι αυτά που άφησε η κακοκαιρία στη βόρεια Κέρκυρα.

Η δημοτική αρχή και η πολιτική προστασία από την πρώτη στιγμή βρίσκονται σε όλα τα σημεία όπου υπάρχει πρόβλημα, ενώ ήδη έχει κατατεθεί αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανέφερε το corfutvnews.gr.