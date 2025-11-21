Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργήσει οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχές του δήμου Μετεώρων και πιο συγκεκριμένα στα χωριά του Ασπροποτάμου, Πολυθέα, Καλλιρόη, Κατάφυτο, Μηλιά και Ανθούσα.

Επίσης, πριν λίγη ώρα εστάλη μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους στα Ιωάννινα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των κατολισθήσεων που σημειώνονται στην περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Το οδικό δίκτυο σε ορισμένα σημεία έχει κοπεί στα δύο, ενώ κινδυνεύουν γέφυρες να γκρεμιστούν. Οι κατολισθήσεις έχουν δημιουργήσει επίσης σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων, ενώ υπάρχουν και αποκλεισμένα χωριά.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος τονίζει: «Τα ορεινά του δήμου Μετεώρων για ακόμη μια φορά δοκιμάζονται από ισχυρές βροχοπτώσεις. Η κατάσταση στα χωριά του Ασπροποτάμου είναι δύσκολη, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην προσβασιμότητα. Ο δήμος Μετεώρων σε συνεργασία με την περιφέρεια Θεσσαλίας και σε άμεση επαφή με τους προέδρους των χωριών επιχειρούν με μηχανήματα έργου».

Ο Δήμος Αρταίων ενημερώνει τους πολίτες ότι, ύστερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, ενώ εστάλη μήνυμα του 112 για κατολισθήσεις στις περιοχές Γεωργίου Καραΐσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων. «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Γεωργίου_Καραΐσκάκη και #Κεντρικών_Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Τα κύρια συμβάντα, όπως σημειώνει ο Δήμος, αφορούν:

Την περιοχή Κακολάγκαδο (Άρτα – Ροδαυγή), όπου μετά από μεγάλη κατολίσθηση και υπερχείλιση ρέματος ο δρόμος έχει κοπεί πλήρως και η κυκλοφορία είναι αδύνατη. Η περιοχή είναι απροσπέλαστη και συνεργεία βρίσκονται ήδη στο σημείο.

Τον Αμμότοπος (μετά την Κιάφα), όπου έχει σημειωθεί σημαντική κατολίσθηση, με αποτέλεσμα σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των διερχομένων.

Ενώ στην Παντάνασσα παρατηρείται υπερχείλιση χειμάρρου, που δημιουργεί συνθήκες επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο και στα παρακείμενα σημεία.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Γεωργίου_Καραΐσκάκη και #Κεντρικών_Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Τι είναι η γραμμή λαίλαπας που πλήττει τα βορειοδυτικά

«Προσοχή στα βορειοδυτικά μέχρι το βράδυ», τονίζει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στο Facebook, όπου «squall line (γραμμή λαίλαπας) 200 χιλιομέτρων δίνει από το πρωί ισχυρές καταιγίδες».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα φαινόμενα κατά διαστήματα θα είναι έντονα για τις επόμενες 7-8 ώρες κυρίως σε Λευκάδα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα.

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σημειώνει σε ανάρτησή του ότι η κακοκαιρία επιμένει μέχρι και το Σάββατο προς τα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα με τον υδράργυρο να πέφτει προς το βράδυ του Σαββάτου και να έρχονται και χιόνια σε βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας ίσως και λίγο πιο χαμηλά στα βορειοδυτικά.

«Με έντονο κρύο θα ξεκινάνε οι ημέρες μας στις αρχές της νέας εβδομάδας όπου σταδιακά μέσα στην Τρίτη θα οδηγηθούμε σε άνοδο του υδραργύρου, νοτιάδες και βροχές με έμφαση και πάλι τα δυτικά», γράφει.