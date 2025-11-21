Κατά τη συνάντησή του με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την άποψη ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Έχουμε ένα σχέδιο. Είναι φρικτό αυτό που συμβαίνει. Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε ξεσπάσει ποτέ», σημείωσε.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε έναν τρόπο να επιτύχουμε την ειρήνη. Ο Ζελένσκι θα πρέπει να εγκρίνει το σχέδιο», συμπλήρωσε.

Όταν δημοσιογράφος επεσήμανε ότι το ειρηνευτικό πλάνο έχει δεχτεί κριτική, ο Τραμπ απάντησε: «Εννοείς ότι δεν αρέσει στον Ζελένσκι; Θα πρέπει να του αρέσει, και αν δεν του αρέσει, τότε θα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν, υποθέτω».

«Σε κάποιο σημείο, θα πρέπει να αποδεχτεί κάτι. Θυμάστε ότι στο Οβάλ Γραφείο, πριν από λίγο καιρό, είπα: «Δεν έχετε τα χαρτιά».

«Κληρονόμησα αυτόν τον πόλεμο. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε κάνει μια συμφωνία πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια», πρόσθεσε ο Τραμπ.