Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε νέες δηλώσεις του τόνισε πως δεν πρόκειται να προδώσει τη χώρα του και πως η Ουκρανία βρίσκεται σε μια από τις δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας της, μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημμα: είτε χάνει τον βασικό της εταίρο, είτε την αξιοπρέπειά της.

Ο Ζελένσκι προφανώς έκανε τις δηλώσεις αυτές αναφερόμενος στις ΗΠΑ, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, πιέζουν την Ουκρανία να αποδεχτεί ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα, με έντονη πολιτική πίεση, σύμφωνα με τον Ουκρανό ηγέτη, που μίλησε σε διάγγελμα το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο Ζελένσκι έκανε έκκληση στην ουκρανική βουλή και την κυβέρνηση να συνεργαστούν για το καλό της χώρας και απηύθυνε μήνυμα ενότητας στους Ουκρανούς πολίτες.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να κατηγορήσει την Ουκρανία για αποτυχία της ειρηνευτικής διαδικασίας και υπογράμμισε ότι η χώρα του θα εργαστεί γρήγορα και εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ, χωρίς να προδώσει το εθνικό της συμφέρον.

Οι ΗΠΑ πιέζουν τον Ζελένσκι να υπογράψει το σχέδιο

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που ανέφεραν πως οι ΗΠΑ ασκούν πίεση στον Ζελένσκι να υπογράψει το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία μέχρι την Πέμπτη. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναφέρεται πως οι ΗΠΑ απειλούν την Ουκρανία με διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών και της προμήθειας όπλων.

Από τη μεριά της, η Ρωσία προειδοποίησε νωρίτερα ότι τελειώνει ο χρόνος του Ουκρανού προέδρου και πως πρέπει να πάρει μια υπεύθυνη απόφαση άμεσα.

Ευρωπαίοι ηγέτες, από την πλευρά τους, μετά από συνομιλία με τον Ζελένσκι, δήλωσαν πως δεν έχουν λάβει επίσημα το σχέδιο για την ειρήνη, αλλά θα το στηρίξουν μόνο εφόσον προωθεί μια δίκαιη λύση και συμμετέχουν σε αυτή τόσο η ΕΕ όσο και η Ουκρανία.

Οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, καθώς ο Ζελένσκι συνομίλησε, σύμφωνα με πληροφορίες, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ, το απόγευμα της Παρασκευής.

Η Ουάσινγκτον παρουσίασε στο Κίεβο ένα σχέδιο 28 σημείων που θα απαιτούσε από το Κίεβο να εγκαταλείψει περαιτέρω έδαφος, να μειώσει το μέγεθος του στρατεύματός του και να εγκαταλείψει για πάντα την ελπίδα να ενταχθεί στη δυτική συμμαχία του NATO, προσφέροντας, παράλληλα, εγγυήσεις ασφαλείας.

Το αμερικανικό ειρηνευτικό προσχέδιο παρέχει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας, παρόμοιες με αυτές του Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία καθορίζει όρους για εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας που βασίζονται στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με κείμενο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα δημοσιογράφος του Axios.

Η προτεινόμενη από την Ουάσινγκτον συμφωνία, η οποία θα ισχύει για 10 χρόνια από την υπογραφή της, αναφέρει ότι «μια σημαντική, σκόπιμη και διαρκής ένοπλη επίθεση» από τη Ρωσία πέρα από τη γραμμή ανακωχής θα θεωρείται επίθεση που απειλεί την διατλαντική ειρήνη.

Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ θα δεσμευτούν να ενεργήσουν σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παραβίασης, υπογραμμίζει το κείμενο του σχεδίου.