Καθώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναμένεται να συνομιλήσει τηλεφωνικά με Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ, το Κρεμλίνο ανακοινώνει πως δεν υπάρχει πια πολύς χρόνος για τον Ζελένσκι και πως το Κίεβο πρέπει να πάρει μια υπεύθυνη απόφαση τώρα.

Ο Ζελένσκι θα έχει σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, και τον Βρετανό ομόλογό του, Κιρ Στάρμερ, για το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα στο AFP ένας Ουκρανός και ένας Βρετανός αξιωματούχος.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο δήλωσε πως επιθυμεί να είναι επιτυχημένες οι συνομιλίες και για τον λόγο αυτόν δεν σχολιάζει δημόσια τις σχετικές προτάσεις. «Ο χρόνος του Ζελένσκι τελειώνει», λέει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εξαιτίας της προόδου που σημειώνουν οι ρωσικές δυνάμεις στο πεδίο της μάχης.

Επιπλέον, η Μόσχα λέει πως δεν έχει λάβει κάτι επίσημο από τις ΗΠΑ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο, όμως συνεχίζει τις επαφές και παραμένει ανοιχτή στις διαπραγματεύσεις.

Η ΕΕ δεν έχει λάβει επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, θα το συζητήσει στη σύνοδο κορυφής της G20

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό πως η ΕΕ δεν έχει λάβει επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία και σκοπεύει να συζητήσει για το θέμα στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 αυτό το Σαββατοκύριακο στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπως δήλωσαν σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Κανένα σχέδιο δεν έχει παρουσιαστεί επισήμως στην ΕΕ», δήλωσε ο Κόστα όταν ρωτήθηκε σχετικά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Γιοχάνεσμπουργκ. «Σε αυτό το στάδιο δεν έχει νόημα να το σχολιάζουμε», πρόσθεσε.

«Δημοσιοποιήθηκε ένα σχέδιο 28 σημείων. Θα συζητήσουμε για την κατάσταση, τόσο με τους Ευρωπαίους ηγέτες όσο και με τους ηγέτες εδώ στο περιθώριο της G20. Θα επικοινωνήσω επίσης με τον (Ουκρανό) πρόεδρο (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι», σχολίασε από την πλευρά της η φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, καθώς είναι θύμα επίθεσης, ενώ πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας πλήττουν την οικονομία της.

«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται πάνω μας διότι δεν πρόκειται απλώς για επίθεση εναντίον της, αλλά για μια επίθεση εναντίον των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ», σημείωσε.

«Έχουμε υιοθετήσει 19 πακέτα κυρώσεων και πρόκειται για σκληρές κυρώσεις», τόνισε η φον ντερ Λάιεν.

Η ΕΕ θα στηρίξει το σχέδιο για την Ουκρανία, αν φέρει δίκαιη ειρήνη με διάρκεια – Προϋπόθεση να συμμετέχουν Βρυξέλλες και Κίεβο

«Το βλέπει κανείς όταν παρατηρεί τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ρωσική οικονομία, τον αυξανόμενο πληθωρισμό, τα αυξανόμενα επιτόκια και την υπερθέρμανση της πολεμικής οικονομίας. Αργά αλλά σταθερά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι κυρώσεις είναι σκληρές», επεσήμανε.

Νωρίτερα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, είχε σημειώσει ότι η ΕΕ θα υποστηρίξει οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία εφόσον αυτό θα προσφέρει δίκαιη ειρήνη με διάρκεια και με την προϋπόθεση ότι σε αυτό θα συμμετέχουν Βρυξέλλες και Κίεβο.

«Σε ό,τι αφορά το ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο, όπως κατανοούμε, παρουσιάστηκε στον πρόεδρο Ζελένσκι, πάντα λέγαμε ότι προκειμένου να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο πρέπει να αποτελούν μέρος του η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι», δήλωσε η Κάλας σε ομιλία της από τις Βρυξέλλες.