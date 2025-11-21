Την ώρα που ο Ζελένσκι είχε συνομιλία με Ευρωπαίους ηγέτες για να συζητήσουν το σχέδιο των ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία, πληροφορίες έκαναν λόγο πως υπάρχει έντονη αμερικανική πίεση προς το Κίεβο ώστε να «πέσουν» οι υπογραφές μέχρι την Πέμπτη (27 Νοεμβρίου).

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει, επικαλούμενο πηγές, πως οι ΗΠΑ απειλούν την Ουκρανία να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την προμήθεια όπλων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η πίεση από την Ουάσιγκτον για να συμφωνήσει το Κίεβο με το σχέδιο ειρήνης είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι στο παρελθόν.

Τι συμφώνησε ο Ζελένσκι με τους Ευρωπαίους ηγέτες

Παράλληλα, οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας συμφώνησαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε τηλεφωνική επικοινωνία, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πρέπει να παραμείνουν ικανές να υπερασπιστούν την κυριαρχία της χώρας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς διαβεβαίωσαν τον Ζελένσκι για τη συνεχή και πλήρη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία στον δρόμο προς μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Οι τέσσερις ηγέτες καλωσόρισαν επίσης τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ιδιαίτερα τη δέσμευση στην κυριαρχία της Ουκρανίας και τη βούληση να παράσχουν στη χώρα ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, πρόσθεσε.

Το Κίεβο δεν θα αποδεχθεί κανένα σχέδιο που θα ξεπερνά τις «κόκκινες γραμμές» του

Πάντως, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα πως η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί κανένα σχέδιο που θα ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές της, μετά την αποκάλυψη αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου, οι οποίες προβλέπουν μεγάλες παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Δεν μπορούν να υπάρξουν «αποφάσεις εκτός του πλαισίου της κυριαρχίας μας, της ασφάλειας του λαού μας ή των κόκκινων γραμμών μας», τόνισε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Ουμέροφ, ο οποίος είναι γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Ο ίδιος διέψευσε σήμερα ότι συμφώνησε στο περίγραμμα του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, αφότου Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχε αποδεχθεί τους περισσότερους από τους όρους του.

Η Ουάσινγκτον παρουσίασε στο Κίεβο ένα σχέδιο 28 σημείων που θα απαιτούσε από το Κίεβο να εγκαταλείψει περαιτέρω έδαφος, να μειώσει το μέγεθος του στρατεύματός του και να εγκαταλείψει για πάντα την ελπίδα να ενταχθεί στη δυτική συμμαχία του NATO.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το σχέδιο καταρτίστηκε ύστερα από διαβουλεύσεις με τον Ουμέροφ, ο οποίος ήταν υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ως τον Ιούλιο και είναι στενός σύμμαχος του Ζελένσκι.

«Το σχέδιο αυτό καταρτίστηκε αμέσως ύστερα από συνομιλίες με ένα από τα πιο υψηλόβαθμα μέλη της κυβέρνησης του προέδρου Ζελένσκι, τον Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος συμφώνησε στο μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου, αφού έκανε μερικές τροποποιήσεις, και το παρουσίασε στον πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε χθες, Πέμπτη, στο Reuters υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ωστόσο ο Ουμέροφ δήλωσε σήμερα ότι δεν συζήτησε τους όρους του σχεδίου και πολύ περισσότερο δεν τους ενέκρινε.

«Στη διάρκεια της επίσκεψής μου στις ΗΠΑ, ο ρόλος μου ήταν τεχνικός –διοργανώνοντας συναντήσεις και προετοιμάζοντας τον διάλογο. Δεν παρείχα αξιολογήσεις ή ακόμη περισσότερο εγκρίσεις οποιωνδήποτε σημείων. Αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μου και δεν ανταποκρίνεται στη διαδικασία», τόνισε σε ανάρτησή του στο Telegram.