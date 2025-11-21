Ο Πούτιν έλαβε το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

Το σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, αλλά το κείμενο δεν συζητείται λεπτομερώς με τη Ρωσία, είπε ο Πούτιν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tass.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ρώσος πρόεδρος είπε πως «οι λεπτομέρειες πρέπει να συζητηθούν» και ότι η Ουκρανία εμφανίζεται αντίθετη στο σχέδιο.

Το τελεσίγραφο Τραμπ και το διάγγελμα Ζελένσκι

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τελεσίγραφο προς την Ουκρανία, λέγοντας πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προθεσμία μέχρι την Πέμπτη για να απαντήσει αν αποδέχεται το σχέδιο του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είχα πολλές προθεσμίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, τείνω να παρατείνω τις προθεσμίες. Αλλά η συγκεκριμένη είναι η Πέμπτη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Fox News.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, σε δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως δεν πρόκειται να προδώσει τη χώρα του και πως η Ουκρανία βρίσκεται σε μια από τις δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας της, μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημμα: είτε χάνει τον βασικό της εταίρο, είτε την αξιοπρέπειά της.

Επίσης, έκανε έκκληση στην ουκρανική βουλή και την κυβέρνηση να συνεργαστούν για το καλό της χώρας και απηύθυνε μήνυμα ενότητας στους Ουκρανούς πολίτες.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να κατηγορήσει την Ουκρανία για αποτυχία της ειρηνευτικής διαδικασίας και υπογράμμισε ότι η χώρα του θα εργαστεί γρήγορα και εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ, χωρίς να προδώσει το εθνικό της συμφέρον.

Το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ

Το σχέδιο 28 σημείων, στο οποίο καλείται να απαντήσει η Ουκρανία αν το αποδέχεται, το συνέταξαν Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι, χωρίς την εμπλοκή της ουκρανικής πλευράς.

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο προτείνει μια εκεχειρία που καλύπτει στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα, στοχεύοντας στην αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Περιλαμβάνει μέτρα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, αλλά και νομικές εγγυήσεις για τη διεθνή θέση της Ρωσίας.

Πιο αναλυτικά:

Εδαφικά θέματα

Κριμαία, Ντονέτσκ και Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως ρωσικά εδάφη.

Χερσώνα και Ζαπορίζια παραμένουν σε «παγωμένο» καθεστώς.

Ορισμένες ζώνες γίνονται αποστρατικοποιημένες υπό ρωσικό έλεγχο.

Καμία πλευρά δεν θα τροποποιεί τα σύνορα με χρήση βίας.

Στρατιωτικά μέτρα

Το ΝΑΤΟ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, ενώ τα αεροσκάφη θα παραμείνουν στην Πολωνία.

Προβλέπεται διάλογος ασφάλειας ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ρωσίας με κοινή ομάδα εργασίας.

Η Ρωσία αναλαμβάνει νομική δέσμευση για μη επίθεση προς Ουκρανία και Ευρώπη.

Οικονομικά και αναπτυξιακά

ΗΠΑ και Ευρώπη θα επενδύσουν συνολικά 200 δισ. δολάρια για ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, εκ των οποίων τα μισά προέρχονται από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Προβλέπεται η ίδρυση Ταμείου Ανάπτυξης για υποδομές, τεχνολογία και πόρους.

Σχέσεις με Ρωσία

Σταδιακή άρση κυρώσεων και επανένταξη στην G8.

Μακροπρόθεσμη οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Ενέργεια και κρίσιμες εγκαταστάσεις

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα λειτουργεί υπό επίβλεψη της IAEA, με μοιρασμένη παραγωγή 50-50.

Η υποδομή φυσικού αερίου της Ουκρανίας θα αποκατασταθεί με αμερικανική βοήθεια.

Εφαρμογή και εποπτεία

Η συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική και εποπτεύεται από το «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παραβιάσεις επισύρουν κυρώσεις και ενεργοποιείται άμεσα εκεχειρία με υποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων.

Οφέλη και δεσμεύσεις

Ουκρανία

Παραμένει εκτός ΝΑΤΟ με νομική κατοχύρωση.

Διατηρεί περιορισμένες ένοπλες δυνάμεις και χωρίς πυρηνικό καθεστώς.

Λαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ υπό όρους.

Ρωσία

Νομική δέσμευση για μη επίθεση, σταδιακή άρση κυρώσεων και επιστροφή στην G8.

Επιπλέον προβλέψεις