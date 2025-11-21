Νέο τροχαίο καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής 21/11 στην περιοχή του Διάκου, σε μικρή απόσταση από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε έναν στύλο, σύμφωνα με το τοπικό μέσο thebest.gr. Ευτυχώς, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνες τους πριν μεταφερθούν άμεσα στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για να διασφαλίσει την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος και να καθαρίσει το οδόστρωμα, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.