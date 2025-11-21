Το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 19:00, σήμανε συναγερμός στην πυροσβετική υπηρεσία στα Γρεβενά λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε πολυκατοικία επί της οδού Νικολάου Καρναβά.

Οι έντονοι καπνοί ανάγκασαν την Πυροσβεστική, να προβεί σε απεγκλωβισμό πέντε ατόμων, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά πιθανότατα ξεκίνησε από πίνακα ηλεκτροδότησης,.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών, που έφτασε άμεσα στο σημείο, απέτρεψε τα χειρότερα. Οι πυροσβέστες εκκένωσαν προληπτικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για λόγους ασφαλείας και ένα κοντινό φροντιστήριο όπου βρίσκονταν μαθητές. Όλοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για έλεγχο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα, που κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά γρήγορα και να αποκαταστήσουν την ομαλή κατάσταση στην περιοχή.