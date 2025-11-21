Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα να αποθεώνει τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας.

Επίσης, σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Χ, σημείωσε:

«Ήταν χαρά μου να συνομιλήσω σήμερα με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πιερράκακη, κατά την πρώτη επίσημη συνάντησή μας. Τα επιτεύγματα της Ελλάδας στον τομέα της οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία είναι πραγματικά αξιοσημείωτα. Είμαι ενθουσιασμένη που θα διερευνήσουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την αμερικανική καινοτομία και τις ελληνικές ευκαιρίες για να επιτύχουμε σημαντικά οικονομικά οφέλη και για τους δύο λαούς μας».

Νωρίτερα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με την Λίνα Μενδώνη και σε ανάρτηση που έκανε, σημείωσε:

«Σήμερα είχα μια υπέροχη πρώτη συνάντηση με την Ελληνίδα Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο υπουργείο Πολιτισμού», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο twitter.

«Με εμπνέει η παγκόσμια πολιτιστική ηγεσία της Ελλάδας ως γενέτειρα της δημοκρατίας. Ανυπομονώ να εμβαθύνω τις πολιτιστικές μας ανταλλαγές εν όψει των εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικής!».