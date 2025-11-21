Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα να αποθεώνει τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας.

Επίσης, σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Χ, σημείωσε:

«Ήταν χαρά μου να συνομιλήσω σήμερα με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πιερράκακη, κατά την πρώτη επίσημη συνάντησή μας. Τα επιτεύγματα της Ελλάδας στον τομέα της οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία είναι πραγματικά αξιοσημείωτα. Είμαι ενθουσιασμένη που θα διερευνήσουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την αμερικανική καινοτομία και τις ελληνικές ευκαιρίες για να επιτύχουμε σημαντικά οικονομικά οφέλη και για τους δύο λαούς μας».

It was a pleasure to speak with Greek Minister of Economy and Finance Pierrakakis today at our first official meeting. What Greece has done with its economy over the last decade is truly remarkable. I’m excited to explore how we can leverage American innovation and Greek… pic.twitter.com/4lpapsL8Ad — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 21, 2025

Νωρίτερα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με την Λίνα Μενδώνη και σε ανάρτηση που έκανε, σημείωσε:

«Σήμερα είχα μια υπέροχη πρώτη συνάντηση με την Ελληνίδα Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο υπουργείο Πολιτισμού», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο twitter.

«Με εμπνέει η παγκόσμια πολιτιστική ηγεσία της Ελλάδας ως γενέτειρα της δημοκρατίας. Ανυπομονώ να εμβαθύνω τις πολιτιστικές μας ανταλλαγές εν όψει των εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικής!».