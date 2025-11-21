Ο Ολυμπιακός επανήλθε στις νίκες στη Euroleague, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 8-4 και παραμένοντας στη μάχη για την κορυφή. Στο ΣΕΦ, οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν της Παρί με 98-86, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής, προκαλώντας στους Γάλλους την έβδομη φετινή τους ήττα.

Με βροχή από τρίποντα (7/12) οι Παριζιάνοι προηγήθηκαν με 21-29 στην 1η περίοδο, για ν’ απαντήσει με επιμέρους σκορ 37-20 στη 2η ο Ολυμπιακός, χάρη στην άνοδό του σε άμυνα και σκοράρισμα.

Οι φίλαθλοι είδαν έναν αγώνα με 29 εύστοχα τρίποντα, 14/32 από τον Ολυμπιακό και 15/37 από την Παρί!

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 35 πόντους (ρεκόρ καριέρας) και 7/10 τρίποντα έβαλε δύσκολα στους παίκτες του Μπαρτζώκα. Όμως, μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό αναδείχτηκε ο Εβάν Φουρνιέ που σημείωσε 18 πόντους με 4/9 τρίποντα, είχε 3 ασίστ και 2 κλεψίματα στον Ρόμπινσον στο τέλος. Χάρη στα κλεψίματα και διαδοχικούς πόντους του Γάλλου, οι Πειραιώτες οικοδόμησαν διαφορά 13ων πόντων (91-78) στα 3:43΄΄ πριν τη λήξη.

Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 13 πόντους με 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Τάισον Ουόρντ έδωσε 12 πόντους στον Ολυμπιακό σε κρίσιμα σημεία μαζί με 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ 12 πόντους, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα είχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Χολ αποδείχτηκε καθοριστικός δίνοντας ανάσες στον Μιλουτίνοφ, με 8 πόντους και 7 ριμπάουντ ο Αμερικανός. Ο Σέρβος σέντερ είχε 7 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Τόμας Ουόκαπ, εκτός από τις 6 ασίστ, πέτυχε ένα αποφασιστικό τρίποντο για το το 84-75, 4:50΄΄ πριν τη λήξη (πέτυχε και τους 7 πόντους του στο 4ο δεκάλεπτο).

Δεν πήραν χρόνο συμμετοχής οι Σέιμπεν Λι και Κώστας Αντετοκούνμπο από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Χωρίς τον τραυματία Σακίλ ΜακΚίσικ αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός, ενώ χωρίς τον πρώτο σκόρερ της, αλλά και της Euroleague (!) αυτή τη σεζόν, Ναντίρ Ιφί (ενοχλήσεις στη μέση) αγωνίστηκε η Παρί.

Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού στη Euroleague (26/11, 20:30) o Ερυθρός Αστέρας, στο Βελιγράδι.

Τα δεκάλεπτα: 21-29, 58-49, 75-69, 98-86

Με το κλασικό σχήμα στην βασική πεντάδα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, δηλαδή τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ (τρίποντο) πέτυχαν τους πρώτους 8 πόντους των «ερυθρόλευκων», την ώρα που ο Τζάστιν Ρόμπινσον είχε πετύχει τους 6 (με 2 τρίποντα) της Παρί στο 8-8. Ο τεχνικός της Παρί, Φραντσέσκο Ταμπελίνι, άλλαξε ολόκληρη την πεντάδα, ενώ μετά το 11-10 από το δεύτερο εύστοχο τρίποντο του Ντόρσεϊ, ο Μπαρτζώκας έριξε στο παρκέ τον Φρανκ Νιλικίνα αντί του Ουόκαπ. Οι δύο ομάδες επιδόθηκαν -για ένα μικρό διάστημα- σε διαγωνισμό… έξω από τα 6.75, με τον Ντέρεκ Ουίλις ν’ απαντά στον Ντόρσεϊ (11-13), ο Εβάν Φουρνιέ να «γράφει το 14-13 και ο Τζάστιν Ρόμπινσον το 14-16. Ο Ντόρσεϊ πήρε το 2ο φάουλ του Ρόμπινσον και ισοφάρισε σε 16-16, άλλα έκτοτε με τον Τζάστιν Ρόμπινσον να φτάνει τους 15 πόντους, η γαλλική ομάδα επιδόθηκε σ’ επιμέρους σκορ 5-13, για να κλείσει στο +8 το 1ο δεκάλεπτο (21-29). Ο Ολυμπιακός δεν είχε καταφέρει να σταματήσει τον Ρόμπινσον, ενώ σούταρε με χαμηλά ποσοστά σε δίποντα (37.5%) και τρίποντα (33.3%). Η Παρί, της οποίας ο προπονητής είχε δώσει χρόνο συμμετοχής και στους 12 παίκτες της, «πλήγωνε» με τα 7/12 τρίποντα τους Πειραιώτες (3/9). Πίτερς (9π.), Παπανικολάου (6π. με 2/2 τρίποντα) και Νιλικίνα (6π.) είχαν συμβολή στη νίκη.

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε μία σαφώς βελτιωμένη εικόνα στη 2η περίοδο και στα δύο μισά του παρκέ, όπως φαίνεται και από το επιμέρους σκορ 37-20. Παρά το γεγονός πως ο Ρόμπινσον έφτασε τους 22 πόντους με 6/7 τρίποντα μέχρι το ημίχρονο, με πρωταγωνιστή στην επίθεση τον Τάισον Ουόρντ (12π.,3ασ.,2κλ.) και εύστοχα τρίποντα του αρχηγού του Κώστα Παπανικολάου, η ομάδα του Πειραιά απέκτησε τον έλεγχο του αγώνα. Αρχικά με επιμέρους σκορ 10-2, για το 31-31 και τον Άλεκ Πίτερς να έχει δώσει πόντους στους «ερυθρόλευκους». Ο Ρόμπινσον με τρίποντο θα έκανε το 31-36, αλλά θα καθόταν στον πάγκο να πάρει ανάσες, διάστημα που αξιοποίησαν οι παίκτες του Μπαρτζώκα για το δικό τους +11, με κυρίαρχο τον Ντόντα Χολ στη ρακέτα και εντυπωσιακά καρφώματα, αρχικά με 55-44, χάρη σε 3/3 βολές του Βεζένκοφ (η μία βολή από τεχνική ποινή στον Ντέρεκ Ουίλις για διαμαρτυρία) και εν συνεχεία με 58-47 από τρίποντο του Νιλικίνα. Ο Ρόμπινσον διαμόρφωσε το σκορ του α΄ μέρους (58-49) με 2/2 βολές. Η Παρί είχε υποπέσει σε 7 λάθη στη 2η περίοδο ενώ ο Ολυμπιακός σε κανένα (4-4 τα λάθη στο 1ο δεκάλεπτο, 4-11 στο ημίχρονο). Οι Γάλλοι έκαναν το ένα φάουλ μετά το άλλο για να σταματήσουν τον γρήγορο ρυθμό των παικτών του Μπαρτζώκα που είχαν 18/18 βολές.

Με την αρχική πεντάδα μπήκε στην 3η περίοδο ο Ολυμπιακός. Ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 4 διαδοχικού πόντους έφτασε τους 26 και μείωσε σε 60-53 κι ενώ ενδιάμεσα είχε σκοράρει ο Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ ήταν άστοχος σε δύο βολές, αλλά ευστόχησε σε τρίποντο αμέσως μετά (63-53), για το +12 (65-53) του Ολυμπιακού δια χειρός Ντόρσεϊ. Για ν’ απαντήσει με δύο σερί τρίποντα από Ουατάρα και Μόργκαν η Παρί, που θα σηματοδοτούσε επιμέρους σκορ 7-16 για τη γαλλική ομάδα, χάρη στο οποίο μείωσε από το -12 στο -3 (72-69)… και ο Ρόμπινσον είχε φτάσει τους 30 πόντους! Ένα δίποντο του Φουρνιέ και μία βολή του Μιλουτίνοφ έδωσαν ανάσα στον Ολυμπιακό (75-69 σκορ 3ης περιόδου). Το επιμέρους σκορ ήταν 17-20 υπέρ των Παριζιάνων στο 3ο δεκάλεπτο.

Η Παρί πλησίασε στο καλάθι (75-73), με τον Ρόμπινσον να μετρά 32 πόντους. Ο Χολ που είχε μπει στο «5» με την έναρξη της 4ης περιόδου αντί του Μιλουτίνοφ σημείωσε 4 σερί πόντους, για το 79-73. Ο Φαγιέ εντυπωσιακά στη ρακέτα κάρφωσε για το 79-75 και ο Ολυμπιακός ένιωθε την… ανάσα των αντιπάλων. Και μετά το 81-75 από τον Ντόρσεϊ, ο Ρόμπινσον πέτυχε ένα ακόμη τρίποντο για το 81-78 (35π. 7/9 τρίποντα). Ευτυχώς, για τον Ολυμπιακό, ο Τόμας Ουόκαπ θα πετύχαινε τους πρώτους του πόντους στο ματς, έξω από τη γραμμή του τριπόντου, για το 84-75, 4:50΄΄ πριν τη λήξη. Για να κλέψει την μπάλα ο Φουρνιέ από τον Ρόμπινσον στην επόμενη επίθεση της Παρί και ο Ουόκαπ να κερδίσει αντιαθλητικό φάουλ από τον σκόρερ των Παριζιάνων απόψε. Ο Ουόκαπ ήταν εύστοχος και στις δύο βολές (86-78) και ο Εβάν Φουρνιέ «καθάρισε» για τους Πειραιώτες αμέσως μετά. Ο Γάλλος ευστόχησε σε τρίποντο (89-78) και έκλεψε ξανά (!) την μπάλα από τον Ρόμπινσον «γράφοντας» το 91-78 (+13), στα 3:43΄΄ πριν το τέλος. Το τρίποντο του Τζέρεμι Μόργκαν (91-81) δεν επηρέασε τους παίκτες του Μπαρτζώκα που είχαν το μομέντουμ και το καθαρό μυαλό στα τελευταία λεπτά για να μην απειληθούν ξανά. Οι Γάλλοι προσπαθούσαν με τρίποντα να ξαναμπούν στη διεκδίκηση, ήταν άστοχοι, ο Βεζένκοφ ανέβασε το κοντέρ (93-81), ο Ουόκαπ πήγε στη γραμμή των βολών (95-81). Ο Ουατάρα μείωσε απλώς σε 95-84 με ένα δίποντο και μία βολή και ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε το δεύτερό του τρίποντο (2/7) για το 98-84, στα 12 δεύτερα. O Ουατάρα πρόλαβε να μειώσει σε 98-86 που ήταν το τελικό σκορ.

Διαιτητές: Γιαβόρ (Σλοβενία), Καρντούμ (Κροατία), Ουντιάνσκι (Μ. Βρετανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7 (1), Νιλικίνα 6 (1), Ουόρντ 12 (2), Βεζένκοφ 13 (2), Παπανικολάου 6 (2), Ντόρσεϊ 12 (2), Πίτερς 9, Μιλουτίνοφ 7, Χολ 8, Φουρνιέ 18 (4)

ΠΑΡΙ (Φραντσέσκο Ταμπελίνι): Ρόμπινσον 35 (7), Ερέρα, Ρόουντεν 4 (1), Αγιαγί, Ντοκοσί 2, Φαγιέ 9, Μόργκαν 13, Μπάκο 4, Εμ’Μπαγέ 3 (1), Ουατάρα 13 (2), Χόουμζ, Ουίλις 3 (1)

πηγή: ΑΠΕ