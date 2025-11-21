Η αποκάλυψη ενός εγκληματικού κυκλώματος δήθεν επενδυτών που είχε ως βάση του το καζίνο Λουτρακίου έχει ξετυλίξει ένα κουβάρι καταγγελιών και αποκαλύψεων. Το κύκλωμα, το οποίο παρουσιαζόταν ως ομάδα επενδυτών, έχει εξαπατήσει δεκάδες άτομα, αποσπώντας τεράστια χρηματικά ποσά. Ανάμεσα στα θύματα του κυκλώματος συγκαταλέγονται και γνωστά ονόματα, όπως ο Σπύρος Μαρτίκας και η πρώην σύντροφός του, Βρισηίδα Ανδριώτου.

Ο Σπύρος Μαρτίκας κατηγορεί τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος ότι του αφαίρεσε συνολικά 720.000 ευρώ. Τα χρήματα δόθηκαν με την προϋπόθεση ότι θα επενδύονταν και θα του επιστρέφονταν πολλαπλάσια. Ωστόσο, ο Μαρτίκας υποστηρίζει ότι «δεν έλαβε ποτέ τα χρήματά του πίσω».

Ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος σε επικοινωνία που είχε με την εκπομπή Αποκαλύψεις του ΑΝΤ1 απάντησε στον Σπύρο Μαρτίκα μέσα από την φυλακή:

«Ο κύριος Μαρτίκας μου έχει δηλώσει ότι εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς για την συναλλαγή μας. Έλαβα 25.000 ευρώ και του έδωσε σε τρεις μέρες 35.000 ευρώ από τα κέρδη μου στη ρουλέτα.

Μου έδωσε τις 35.000 ευρώ ξανά και του έδωσα πίσω 50.000 ευρώ, δηλαδή 100% κέρδος και όλα μαύρα. Για τα ανωτέρω υπάρχει εξοφλητική απόδειξη εντός δικογραφίας.

Για τα υπόλοιπα 650.000 ευρώ, δεν γνωρίζω τίποτα. Μου προξενεί εντύπωση πώς δίνει κάποιος χρήματα χωρίς απόδειξη. Δεν αρκεί να λέμε ότι πήρα 200.000 ευρώ από ένα φίλο μου.

Δηλώνω αθώος για την ποινική μου εμπλοκή αναφορικά με την απάτη και τα λοιπά κακουργήματα, αλλά δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι νιώθω τύψεις και ηθικό δέος για το κακό που προξένησα στους επενδυτές με το να χάσω τα χρήματα που μου εμπιστεύτηκαν στη ρουλέτα και θα κάνω κάθε προσπάθεια να τους αποζημιώσω, έστω και μερικώς».