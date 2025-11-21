Το απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική μεταγωγή κρατουμένων στην Κρήτη, καθώς δύο μέρες πριν είχε σημειωθεί επεισόδιο στις φυλακές Αλικαρνασσού, με έναν από τους εμπλεκόμενους να προέρχεται από την οικογένεια Καργάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 16:00, κλιμάκια της ΕΚΑΜ εισέβαλαν ξαφνικά στο κατάστημα κράτησης, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ακόμη και προς υπηρεσιακούς παράγοντες των φυλακών. Οι ειδικές δυνάμεις προχώρησαν άμεσα στην απομόνωση και παραλαβή πέντε κρατουμένων, οι οποίοι θεωρούνται «υψηλού ρίσκου», έγραψε το neakriti.gr.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

-Ένας 45χρονος καταδικασμένος για ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, που απασχόλησε τις Αρχές τον τελευταίο χρόνο και έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε Δήμο του Νομού Ηρακλείου.

–Δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη.

-Δύο ακόμη κατηγορούμενοι, πρόσωπα με «βαρύ όνομα» στον χάρτη της παραβατικότητας στη Μεσαρά, με καταγωγή από την ίδια ευρύτερη περιοχή των εμπλεκομένων στη φονική συμπλοκή

Όλοι τους μεταφέρθηκαν αρχικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και αργότερα, με κομβόι οχημάτων υπό την εποπτεία της ΕΚΑΜ, οδηγήθηκαν στο λιμάνι. Εκεί επιβιβάστηκαν σε πλοίο της γραμμής, με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου θα παραδοθούν σε ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. για να διανεμηθούν σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα παραδοθούν σε ειδικά κλιμάκια της Αστυνομίας, τα οποία θα αναλάβουν τη διασπορά τους σε πολλαπλά σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, ώστε να αποφευχθεί η μεταξύ τους επικοινωνία και τυχόν δημιουργία «πυρήνων» εντός φυλακών.

Το άγριο επεισόδιο μέσα στις φυλακές

Σύμφωνα με νεότερες αποκλειστικές πληροφορίες του neakriti.gr και της ΚΡΗΤΗ ΤV, δύο ημέρες πριν από τη μυστική επιχείρηση είχε σημειωθεί σφοδρό επεισόδιο μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη ανάμεσα σε δύο κρατούμενους — πατέρα και γιο — που μεταφέρονται απόψε στην Αθήνα και στο τρίτο μέλος της οικογένειας Καργάκη, τον 23χρονο ανιψιό του 39χρονου θύματος.

Ο 23χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί για την τοποθέτηση του μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μεταφέρθηκε χθες, υπό πλήρη μυστικότητα, στις φυλακές Νεάπολης, προκειμένου να απομακρυνθεί άμεσα από τους άλλους δύο συγγενείς του θύματος.

Αιφνιδιαστική επιχείρηση

Παρότι επίσημη ανακοίνωση δεν έχει εκδοθεί, πηγές αναφέρουν πως η απόφαση για την άμεση μεταγωγή συνδέεται με πρόσφατα συμβάντα που προκάλεσαν ανησυχία στη διοίκηση των φυλακών.

Σε προηγούμενη, αιφνιδιαστική έρευνα στα κελιά κρατουμένων που σχετίζονται με την υπόθεση των Βοριζίων, είχαν εντοπιστεί κινητά τηλέφωνα, φορτιστές και αυτοσχέδια μαχαίρια, γεγονός που φέρεται να είχε σημάνει συναγερμό στις αρχές.

Η απόφαση να μετακινηθούν εκτός Κρήτης φαίνεται πως ελήφθη για λόγους ασφάλειας και αποτροπής περαιτέρω επεισοδίων, καθώς και για να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή ή επικοινωνία που θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους εντός του καταστήματος κράτησης.