Ένας 17χρονος βρέθηκε νεκρός από ξυλοδαρμό στην πόλη των Σερρών και η είδηση αυτή έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος βρέθηκε στο υπόγειο του σπιτιού του από τη μητέρα του, ενώ φέρεται να έχει σημάδια από χτυπήματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του ανήλικου, ενώ συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις από συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 17χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού για τα μάτια μίας κοπέλας.