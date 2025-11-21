Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε σε 12ετή κάθειρξη έναν οδηγό, ο οποίος υπό την επήρεια αλκοόλ και πηγαίνοντας με 150 χλμ. οδηγώντας «πειραγμένο» προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 20χρονο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 31χρονος (σήμερα) κατηγορούμενος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, αναπτύσσοντας ταχύτητα που υπολογίστηκε στα 150 χλμ./ώρα σε επαρχιακό δρόμο, ενώ το αυτοκίνητο – όπως κατέθεσαν τεχνικοί πραγματογνώμονες – ήταν τεχνικά ανασφαλές, καθώς είχε υποστεί μετατροπές για να αυξήσει την ιπποδύναμη κι επιπλέον κινείτο με φθαρμένα ελαστικά.

Σύμφωνα με το grtimes.gr ο άτυχος 20χρονος επέβαινε στο μοιραίο αυτοκίνητο μαζί με ένα ακόμη άτομο, 21 ετών, ενώ είχε προηγηθεί βραδινή έξοδος της συγκεκριμένης παρέας, νυχτερινές ώρες της 5ης προς 6η Ιανουαρίου 2022. Ο κατηγορούμενος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα αυτό να βγει από το οδόστρωμα και να ανατραπεί σε παρακείμενο χωράφι, κάνοντας τούμπες πριν ακινητοποιηθεί.

Ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ τόσο ο οδηγός όσο και ο 21 ετών επιβάτης υπέστησαν τραύματα και χρειάστηκε να νοσηλευθούν σε νοσοκομείο.

«Δεν θυμάμαι τίποτα από τη διαδρομή και το τροχαίο. Μπορεί να βγήκε κάποιο ζώο στο δρόμο», είπε ο κατηγορούμενος οδηγός στην απολογία του, παραδεχόμενος ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη στιγμή εκείνη επενέβη η μητέρα του 20χρονου που απευθυνόμενη στον κατηγορούμενο είπε «εσύ τον σκότωσες». Στη συνέχεια η χαροκαμένη μάνα ζήτησε από τον κατηγορούμενο να πει την αλήθεια για να ελαφρύνει η ψυχή του γιου της.

Ο δικηγόρος Κώστας Παρηγόρης, συνήγορος της οικογένειας του νεκρού, δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή δικαστική απόφαση είναι δικαίωση για την οικογένεια του Άγγελου. Η υπόθεση αυτή έδειξε κάτι πολύ σημαντικό: ότι η επικίνδυνη, αντικοινωνική οδήγηση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως “αμέλεια”, ούτε να συγχωρείται ως “νεανική απερισκεψία”. Είναι συμπεριφορά που σκοτώνει. Και η κοινωνία δεν μπορεί να την ανεχτεί. Η πολιτεία έκανε το χρέος της μέσω του θεσμού της Δικαιοσύνης».