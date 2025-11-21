Η παιδική ηλικία «σταμάτησε» λόγω των lockdown για την Covid, σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα που δημοσιεύτηκε χθες στη Βρετανία.

Οι ζωές των παιδιών σημαδεύτηκαν, παρότι η «συντριπτική πλειονότητα» είχε ανοσία στον θανατηφόρο ιό, αναφέρει το πόρισμα. Η εκπαίδευση και η ευημερία τους θυσιάστηκαν για να προστατευτούν οι μεγαλύτεροι.

Στην ιδιαίτερα επικριτική της έκθεση, η βαρόνη Hallett, πρόεδρος της έρευνας για την Covid-19, δήλωσε ότι το κλείσιμο σχολείων και νηπιαγωγείων στις αρχές του 2020 «ήταν βήματα που έγιναν για την προστασία του ενήλικου πληθυσμού – έφεραν την κανονική παιδική ηλικία σε πλήρη παύση».

Πρόσθεσε: «Για τα περισσότερα παιδιά, το κλείσιμο των σχολείων, η αδυναμία να δουν φίλους και η απαίτηση να μείνουν στο σπίτι είχαν βαθιές συνέπειες».

Σήμερα, εκπαιδευτικοί και γονείς παλεύουν με παιδιά που δυσκολεύονται να πετύχουν βασικά αναπτυξιακά ορόσημα, εξαιτίας των τεράστιων επιπτώσεων του πρωτοφανούς lockdown του 2020.

Τα συμπεράσματα της έρευνας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στην έκθεση για τις καταστροφικές συνέπειες της πανδημίας, η Hallett κατέληξε:

– Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που πέθαναν από Covid θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν το lockdown είχε επιβληθεί επτά ημέρες νωρίτερα.

– Τα lockdown του 2020 και του 2021 θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εντελώς.

– Επιστήμονες, κρατικοί λειτουργοί, υπουργοί και οι κυβερνήσεις δεν αντέδρασαν αρκετά γρήγορα.

– Η Βρετανία θα μπορούσε να είχε αποφύγει την καταστροφή της Covid, αλλά οι υπουργοί έκαναν «πολύ λίγα, πολύ αργά».

– Ο Μπόρις Τζόνσον «θα έπρεπε να έχει αντιληφθεί νωρίτερα ότι επρόκειτο για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτούσε πρωθυπουργική ηγεσία».

Τα παιδιά «αδικήθηκαν»

Χθες βράδυ ο Jacob Rees-Mogg, που υπηρέτησε στο υπουργικό συμβούλιο καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, είπε ότι σωστά η έρευνα κατέληξε πως τα παιδιά αδικήθηκαν.

Δήλωσε στην Daily Mail: «Κατά τη γνώμη μου, από τη στιγμή που ξέραμε ότι τα παιδιά δεν κινδύνευαν από την Covid, δεν είχαμε κανένα δικαίωμα να τους απαγορεύσουμε να κοινωνικοποιούνται. Θα ήταν πολύ πιο λογικό να επιτρέπαμε στους ευάλωτους να απομονωθούν και στα παιδιά να ζουν φυσιολογικά».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο προς τη σύνοδο G20 στη Νότια Αφρική, ο Κιρ Στάρμερ είπε: «Λαμβάνουμε μέτρα ώστε όχι μόνο το NHS αλλά και συνολικά η κυβέρνηση να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο, γιατί πρέπει να μάθουμε τα μαθήματα της Covid – γι’ αυτό εξετάζουμε πολύ προσεκτικά την έκθεση».

Στις 18 Μαρτίου 2020, η κυβέρνηση έκλεισε τα σχολεία για τους περισσότερους μαθητές, στο πλαίσιο των εθνικών μέτρων lockdown.

Η απόφαση να κλείσουν τα σχολεία το 2020 –με αποτέλεσμα τεράστιοι αριθμοί εργαζόμενων γονιών να πρέπει να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους στο σπίτι ενώ δούλευαν– μείωσε τα κρούσματα Covid «μόλις κατά 10%», σύμφωνα με τον καθηγητή Patrick Vallance, τον επικεφαλής επιστημονικό σύμβουλο.

Δεν ήταν προετοιμασμένο το Ηνωμένο Βασίλειο, χάθηκε πολύτιμος χρόνος

Η καθηγήτρια Sally Holland, πρώην Επίτροπος Παιδιών της Ουαλίας, δήλωσε ότι «αν χαθεί η ευκαιρία να αναπτυχθούν πρώιμες δεξιότητες, μπορεί να είναι δύσκολο να ανακτηθούν».

Η Hallett είπε: «Καμία κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη για το ξαφνικό και τεράστιο έργο της εκπαίδευσης των περισσότερων παιδιών στα σπίτια ή για τις προκλήσεις και τους κινδύνους που παρουσίαζε το lockdown. Καμία δεν είχε προβλέψει ή προετοιμαστεί για τις πιθανές, πολύπλοκες επιπτώσεις του κλεισίματος των σχολείων στη ζωή των παιδιών»

Η «δραστική παρέμβαση» έθεσε «τα παιδιά σε κίνδυνο βλάβης», πρόσθεσε.

«Παρότι τα εθνικά lockdown του 2020 και του 2021 αναμφίβολα έσωσαν ζωές, άφησαν επίσης μόνιμες πληγές στην κοινωνία και την οικονομία, σταμάτησαν την κανονική παιδική ηλικία, καθυστέρησαν τη διάγνωση και θεραπεία άλλων προβλημάτων υγείας και επιδείνωσαν κοινωνικές ανισότητες», είπε.

Η επικεφαλής της έρευνας επέκρινε έντονα αξιωματούχους και πολιτικούς για τις «παγωμένες» αντιδράσεις τους καθώς ο θανατηφόρος ιός εξαπλωνόταν από την Κίνα τον Ιανουάριο του 2020.

Περιέγραψε τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς ως «χαμένο μήνα», κατά τη διάρκεια του οποίου το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να είχε προετοιμαστεί με τρόπους που θα έσωζαν δεκάδες χιλιάδες ζωές.