Μια συντονισμένη συζήτηση για την Ουκρανία ετοιμάζουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο περιθώριο της αυριανής συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ. Η απόφαση ανακοινώθηκε από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά την τηλεφωνική τους επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι θέσεις των Βρυξελλών

Οι δύο ευρωπαίοι αξιωματούχοι μετέφεραν δημόσια, μέσω της πλατφόρμας, ότι συμφώνησαν με τον Ουκρανό πρόεδρο πως «τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία». Η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε την ίδια φράση και μετά το τέλος της συνομιλίας, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή του Κιέβου σε κάθε πολιτική διαδικασία παραμένει κεντρική επιλογή για την Ένωση.

Together with @eucopresident, we have spoken to President @ZelenskyyUA



From day one, Europe has stood with Ukraine in the face of Russian aggression.



We have been working for a just and sustainable peace with Ukraine and for Ukraine together with our friends and partners.

Το ζήτημα του σχεδίου Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι «ενημέρωσε» την ευρωπαϊκή ηγεσία για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο, όπως είπε, στοχεύει να τερματίσει τον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Η αναφορά αυτή, σύμφωνα με την πηγή της είδησης, ήρθε στο σημείο που οι Βρυξέλλες επιχειρούν να διαμορφώσουν κοινή στάση ενόψει της νέας πραγματικότητας στις διεθνείς ισορροπίες.

Τα επόμενα 24ωρα της ΕΕ

Όπως έκανε γνωστό η φον ντερ Λάιεν, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν αύριο στο περιθώριο της G20 και στη συνέχεια θα μεταβούν στην Ανγκόλα, όπου προβλέπεται σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρικανική Ένωση. Εκεί αναμένεται να συνεχιστούν οι συζητήσεις για τα επόμενα βήματα της ΕΕ απέναντι στον πόλεμο.