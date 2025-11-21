Μια εντυπωσιακά καλά διατηρημένη ρωμαϊκή σαρκοφάγος αποκαλύφθηκε στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, προσφέροντας ένα σπάνιο «παράθυρο» στη ζωή της νεαρής γυναίκας που ήταν θαμμένη μέσα, αλλά και στον κόσμο όπου ζούσε πριν από περίπου 1.700 χρόνια.

Η σαρκοφάγος ήταν ανέγγιχτη από τυμβωρύχους και σφραγισμένη για αιώνες. Βρέθηκε με το πέτρινο καπάκι της σταθερά στη θέση του, ασφαλισμένο με μεταλλικούς σφιγκτήρες και λιωμένο μολύβι. Όταν οι ερευνητές σήκωσαν προσεκτικά το καπάκι, αποκάλυψαν έναν ολόκληρο σκελετό, περιτριγυρισμένο από δεκάδες αντικείμενα.

«Η ιδιαιτερότητα του ευρήματος είναι ότι επρόκειτο για μία ερμητικά σφραγισμένη σαρκοφάγο. Δεν είχε διαταραχθεί ποτέ, ήταν απολύτως άθικτη», δήλωσε η Γκαμπριέλα Φένιες, επικεφαλής αρχαιολόγος της ανασκαφής.

Οι αρχαιολόγοι του Μουσείου Ιστορίας της Βουδαπέστης ανακάλυψαν το φέρετρο κατά τη διάρκεια μεγάλης κλίμακας ανασκαφών στην Όμπουντα, μια βόρεια συνοικία της πόλης που κάποτε αποτελούσε τμήμα του Ακουίνκουμ, μιας ακμάζουσας ρωμαϊκής εγκατάστασης στα σύνορα του Δούναβη.

Η σαρκοφάγος εντοπίστηκε ανάμεσα στα ερείπια εγκαταλελειμμένων σπιτιών σε μια συνοικία του Ακουίνκουμ που είχε εγκαταλειφθεί τον 3ο αιώνα και αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο.

Κοντά της, οι ερευνητές βρήκαν ένα ρωμαϊκό υδραγωγείο και οκτώ απλούς τάφους, χωρίς όμως κάποιον που να πλησιάζει την πολυτέλεια ή την αψεγάδιαστη κατάσταση του σφραγισμένου τάφου.

Σύμφωνα με τα ρωμαϊκά ταφικά έθιμα, η σαρκοφάγος περιείχε μια σειρά αντικειμένων: δύο εντελώς άθικτα γυάλινα αγγεία, μπρούντζινα ειδώλια και 140 νομίσματα. Ένα κόσμημα από κεχριμπάρι και ίχνη υφάσματος με χρυσή κλωστή –μαζί με το μέγεθος του σκελετού– υποδεικνύουν ότι ο τάφος ανήκε σε μια νεαρή γυναίκα.

Τα αντικείμενα, είπε η Φένιες, ήταν «πράγματα που της έδωσαν οι συγγενείς της για το αιώνιο ταξίδι της».

«Ο ενταφιασμός έγινε με μεγάλη φροντίδα από την οικογένειά της. Πρέπει πραγματικά να την αγαπούσαν όσοι την έθαψαν εδώ», ανέφερε.

Οι ανθρωπολόγοι εξετάζουν τώρα τα οστά της νεαρής γυναίκας, κάτι που αναμένεται να αποκαλύψει περισσότερα για την ηλικία, την υγεία και την καταγωγή της. Ακόμη και τώρα, όμως, η θέση του τάφου και ο πλούτος των ευρημάτων δίνουν σημαντικά στοιχεία.

Η σαρκοφάγος και το περιεχόμενό της «σίγουρα την ξεχωρίζουν», δήλωσε ο Γκέργκελι Κόστιαλ, ειδικός της ρωμαϊκής περιόδου και συνδιευθυντής του προγράμματος. «Πιθανότατα σημαίνει ότι η νεκρή είχε οικονομική ευχέρεια ή υψηλότερο κοινωνικό στάτους».

«Είναι πραγματικά σπάνιο να βρεθεί μια σαρκοφάγος σαν αυτή, ανέγγιχτη και ποτέ ξαναχρησιμοποιημένη, γιατί στον 4ο αιώνα ήταν συνηθισμένο να επαναχρησιμοποιούνται παλαιότερες σαρκοφάγοι», πρόσθεσε. «Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η σαρκοφάγος φτιάχτηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη νεκρή».

Οι ανασκαφείς αφαίρεσαν επίσης ένα στρώμα λάσπης πάχους περίπου 4 εκατοστών, το οποίο η Φένιες ελπίζει ότι ίσως κρύβει κι άλλα ευρήματα.

Για τη Φένιες, το εύρημα της ρωμαϊκής σαρκοφάγου δεν είναι μόνο επιστημονικής σημασίας, αλλά και ένα βαθιά συγκινητικό παράθυρο στην αφοσίωση ανθρώπων μιας αρχαίας εποχής.

«Συγκινήθηκα πολύ από τη φροντίδα και την αγάπη που μπορέσαμε να διακρίνουμε», είπε. «Ακόμη και τώρα ανατριχιάζω στη σκέψη πόσο οδυνηρό θα πρέπει να ήταν για εκείνους τους ανθρώπους να θάψουν αυτή τη νεαρή γυναίκα».