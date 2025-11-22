Σε δολοφονία αποδίδεται ο θάνατος του Σέρτζιο Καετάνο, αρχηγού των οργανωμένων της Μπενφίκα «Red Devils», ο οποίος βρέθηκε νεκρός μόλις λίγα μέτρα από το «Ντα Λουζ».

Η είδηση, αμαύρωσε τη χαρά της πρόκρισης της ομάδας στους «16» του Κυπέλλου Πορτογαλίας – μια πρόκριση που είχε τη σφραγίδα του Βαγγέλη Παυλίδη.

Ο Καετάνο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αυτοκίνητό του, κοντά στο γήπεδο «Ντα Λουζ», λίγες ώρες μετά τη δήλωση εξαφάνισής του από την οικογένειά του. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, ο θάνατος αποδίδεται σε πυροβολισμό, με τις Αρχές να μιλούν πλέον ανοικτά για ανθρωποκτονία.

Corpo de Sérgio Caetano terá sido encontrado nas imediações do estádio lisboeta na noite de sexta-feira. Benfica lamenta morte do líder de uma das claques encarnadas. https://t.co/6Zgoe9u1pI — Público (@Publico) November 22, 2025

Λίγο αργότερα, η Μπενφίκα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση εκφράζοντας βαθιά θλίψη για την απώλεια του Καετάνο, τονίζοντας πως υπήρξε μια «αναντικατάστατη μορφή» για τον σύλλογο και ένας άνθρωπος με εξαιρετικά σημαντική παρουσία στην οπαδική κοινότητα. Η συμβολή του στους Κόκκινους Διαβόλους θεωρούνταν καθοριστική, ενώ οι συνθήκες του θανάτου του εγείρουν πολλά ακόμη αναπάντητα ερωτήματα.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση. Προς το παρόν δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με πιθανά κίνητρα πίσω από τη δολοφονία.