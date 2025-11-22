Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί στη στάση και τη στάθμευση οχημάτων θα εφαρμοστούν το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη λόγω διεξαγωγής του 8ου OLYMPIC DAY RUN 2025 και του 1ου CITY THESSALONIKI MARATHON αγώνων δρόμου Μαραθωνίου/Ημιμαραθωνίου/ 10 χλμ. / 5 χλμ. / 1,5 χλμ., αύριο, Κυριακή, 23-11-2025.

Απαγόρευση στάθμευσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων από τις 22.00 και μέχρι την ολοκλήρωση των αθλητικών δρώμενων του Σαββάτου 22-11-2025 στις οδούς: Λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου, Μαρία Κάλλας, Καθηγητού Ρωσσίδου από την οδό Μαρία Κάλλας έως την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, Θεμιστοκλή Σοφούλη, Νικολάου Πλαστήρα από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Μιαούλη, Κερασούντος από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Τάκη Οικονομίδη, Τάκη Οικονομίδη από την οδό Κερασούντος έως την οδό Καθηγητού Ρωσσίδου, 3ης Σεπτεμβρίου από την οδό 30ης Οκτωβρίου έως την οδό Μανώλη Ανδρόνικου, Μανώλη Ανδρόνικου από την οδό 3ης Σεπτεμβρίου έως την οδό Τσιμισκή, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, 26ης Οκτωβρίου από την οδό Καρατάσου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου, Καρατάσου, Ναυάρχου Κουντουριώτου, Λεωφόρο Νίκης, 30ης Οκτωβρίου, Γεωργίου Παπανδρέου από την Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Λυσιμάχου, οδός Αγίας Σοφίας από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Λεωφόρο Νίκης.

Απαγόρευση στάσης και κυκλοφορίας οχημάτων

Αύριο Κυριακή (23-11-2025) δεν θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς: Λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου από την οδό Αγίας Τριάδος έως την οδό Γεωργίου Παπανδρέου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄), Λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την οδό Αγίας Τριάδος (κατά τις ώρες 03.00΄ – 14.30΄), Μαρία Κάλλας (κατά τις ώρες 06.30΄ – 14.30΄), Καθηγητού Ρωσσίδου από την οδό Μαρία Κάλλας έως την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄), Θεμιστοκλή Σοφούλη (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄), Νικολάου Πλαστήρα από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Μιαούλη (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄), Κερασούντος από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Τάκη Οικονομίδη (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄), Τάκη Οικονομίδη από την οδό Κερασούντος έως την οδό Καθηγητού Ρωσσίδου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄), 3ης Σεπτεμβρίου από την οδό 30ης Οκτωβρίου έως την οδό Μανώλη Ανδρόνικου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄), Μανώλη Ανδρόνικου από την οδό 3ης Σεπτεμβρίου έως την οδό Τσιμισκή (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.00΄), Τσιμισκή (κατά τις ώρες 07.30΄- 14.30΄), Πολυτεχνείου (κατά τις ώρες 07.30΄- 14.30΄), 26ης Οκτωβρίου από την οδό Καρατάσου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου (κατά τις ώρες 07.30΄- 14.30΄), Καρατάσου ( 06.30΄- 14.30΄), Ναυάρχου Κουντουριώτου (06.30΄- 14.30΄), Λεωφόρο Νίκης (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄), 30ης Οκτωβρίου (κατά τις ώρες 03.00΄- 14.30΄), Γεωργίου Παπανδρέου από την Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Λυσιμάχου (κατά τις ώρες 06.30΄ – 14.30΄), Αγίας Σοφίας από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Λεωφόρο Νίκης (κατά τις ώρες 07.30΄- 14.30΄).

Η διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στάση των οχημάτων θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με το σημείο κίνησης των δρομέων και καλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τα δρομολόγια κίνησης των δρομέων, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα καλύπτουν όλη τη διαδρομή και να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακής συμφόρησης.