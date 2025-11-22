Με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «διαρροή» δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου προς εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, το Ελληνικό Κτηματολόγιο και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διευκρινίζουν κατηγορηματικά με ανακοίνωσή τους ότι «οι εν λόγω ισχυρισμοί αποτελούν αστειότητες και αποκυήματα φαντασίας, τα οποία διακινούνται χωρίς το παραμικρό αποδεικτικό στοιχείο».

Όπως αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση, «το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει συνάψει προγραμματική συμφωνία με το ΕΚΤ, το οποίο συνεργάστηκε με εταιρεία για την υλοποίηση της πλατφόρμας. Το ΕΚΤ, όπως προβλέπεται στη μεταξύ τους σύμβαση, έχει την πλήρη ευθύνη ανάπτυξης της πλατφόρμας συγκέντρωσης συναλλαγών ακινήτων και παραγωγής αναφορών εμπορευσιμότητας. Στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας, το Ελληνικό Κτηματολόγιο παρείχε στο ΕΚΤ δεδομένα που υποχρεούται θεσμικά να διαθέτει. Τα δεδομένα αυτά είναι πλήρως ανωνυμοποιημένα, σε αθροιστική και καθαρά στατιστική μορφή, χωρίς κανένα προσωπικό στοιχείο και χωρίς καμία δυνατότητα ταυτοποίησης φυσικών προσώπων ή συγκεκριμένων δικαιωμάτων».

Οι δύο φορείς τονίζουν επίσης στην ανακοίνωση ότι η διαδικασία ανωνυμοποίησης εφαρμόστηκε στο ακέραιο, όπως ακριβώς προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και το ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την πρόσβαση και χρήση κτηματολογικών δεδομένων.

«Καμία παραβίαση δεν έχει συμβεί και ουδεμία «διαρροή» δεδομένων υφίσταται. Τα σχετικά δημοσιεύματα ανακυκλώνουν αβάσιμα σενάρια που δεν στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα και δεν διαθέτουν κανένα απολύτως τεκμήριο. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο και το ΕΚΤ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με απόλυτη θεσμική διαφάνεια και να επιτελούν τον καταστατικό τους σκοπό», επισημαίνουν ακόμα.

Καταλήγοντας οι δύο φορείς καλούν «όσους διακινούν τους παραπάνω ισχυρισμούς να προσκομίσουν συγκεκριμένα στοιχεία, εφόσον διαθέτουν, αντί να αναπαράγουν ατεκμηρίωτες κατηγορίες που δυσφημίζουν τη χώρα εντός και εκτός συνόρων και δημιουργούν μόνο εφήμερες εντυπώσεις, χωρίς βάση στην πραγματικότητα».