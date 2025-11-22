Οι συζητήσεις γύρω από το μέλλον του Χρήστου Μουζακίτη δεν κοπάζουν, με τον ταλαντούχο χαφ του Ολυμπιακού να προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από συλλόγους του εξωτερικού.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που πρόσφατα κατέκτησε το βραβείο Golden Boy Web, φαίνεται πως βρίσκεται στο «ραντάρ» τόσο της Μπενφίκα όσο και της Πόρτο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ.
Όπως αναφέρει στη δημοσίευσή του «η Μπενφίκα και η Πόρτο ετοιμάζουν πρόταση ύψους 20.000.000 ευρώ για τον Έλληνα μέσο του Ολυμπιακού, Χρήστο Μουζακίτη.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ και η Μίλαν ενδιαφέρονται επίσης για το ανερχόμενο ταλέντο», επισημαίνοντας ότι ο Μουζακίτης έχει πλέον μπει δυναμικά στη λίστα των πιο περιζήτητων νέων παικτών της ευρωπαϊκής αγοράς.
