Είναι από τα πιο διάσημα κάστρα σε όλο τον κόσμο και μόνο το όνομά του προκαλεί… ανατριχίλα. Και φυσικά αναφερόμαστε στο κάστρο Μπραν ή κάστρο του Δράκουλα – όπως είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο – στην Τρανσυλβανία.

Το κάστρο κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο, που καταφτάνουν σε αυτό για να ζήσουν τον ανατριχιαστικό μύθο του Κόμη Δράκουλα. Άλλωστε, η φήμη του οφείλεται στους μύθους που δημιουργήθηκαν γύρω από τον «Δράκουλα», το μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ, που μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον κινηματογράφο με τον Κρίστοφερ Λι στον ρόλο του κόμη.

Ο χαρακτήρας του έργου είναι ένας κόμης στην Τρανσυλβανία σε ένα κάστρο που βρίσκεται ψηλά πάνω από μια κοιλάδα, πάνω σε ένα βράχο γύρω από ένα ποτάμι. Ωστόσο, συγχέεται συχνά με τον Βλαντ Τέπες, γνωστό και ως Βλαντ Ντράκουλ, ο οποίος ήταν πρίγκιπας της Βλαχίας με ένα κάστρο στο Πριγκιπάτο της περιοχής, το οποίο έχει καταρρεύσει.

Επειδή το κάστρο Μπραν είναι το μοναδικό σε όλη την Τρανσυλβανία που ταιριάζει στην περιγραφή του Μπραμ Στόκερ για το κάστρο του Δράκουλα, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο ως το κάστρο του Δράκουλα. Βρίσκεται στην είσοδο του περάσματος Ρουτσάρ-Μπραν και είναι σε γοτθικό ρυθμό, ψηλό με τέσσερις πύργους και στενές ελικοειδείς σκάλες στο εσωτερικό του, που οδηγούν σε 57 ξύλινα δωμάτια, κάποια εκ των οποίων επικοινωνούν με μυστικά περάσματα.

