Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (22/11).

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής και θέλουν τη νίκη κόντρα στους Περιστεριώτες για να παραμείνουν εκεί και να πάνε με τέλεια ψυχολογία στο μεγάλο παιχνίδι που ακολουθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Novasports 6HD Ισπανία – Γερμανία Davis Cup

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ρέα Ποδόσφαιρο γυναικών

14:00 Action 24 Ηρακλής – Καβάλα Super League 2

14:30 Novasports Premier League Μπέρνλι – Τσέλσι Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 6HD Ισπανία – Γερμανία Davis Cup

15:00 Novasports 1HD Αλαβές – Θέλτα La Liga

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Μπολόνια Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Τζένοα Serie A

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός – Περιστέρι Betsson GBL

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR GBL

16:30 Novasports Extra 4 Άουγκσμπουργκ – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports Extra 3 Χάιντενχαϊμ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Φράιμπουργκ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

17:00 Novasports Start Φούλαμ – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 6HD Ισπανία – Γερμανία Davis Cup

17:00 Novasports 5HD Γουλβς – Κρίσταλ Πάλας Premier League

17:00 Novasports 4HD Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπράιτον – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπέρμιγχαμ – Νόριτς Sky Bet EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο La Liga

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Καρδίτσα GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης Betsson – Προμηθέας GBL

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Γρανάδα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Γιουβέντους Serie A 2025-26

19:15 COSMOTE SPORT 7 HD Τρέντο – Τρεβίζο Lega Basket Serie A

19:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός Super League

19:30 Novasports 3HD Κολωνία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Φατέχ Roshn Saudi League 2025-26

19:45 Novasports 2HD Άγιαξ – Εξέλσιορ Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σάρλοτ Χόρνετς – Λος Άντζελες Κλίπερς NBA

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD UFC Fight Night Αρμάν Τσαρουκιάν – Νταν Χούκερ

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Ατρόμητος Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Μίλων Volley League Ανδρών

21:30 Novasports Start Ντάρμσταντ – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Αταλάντα Serie A

22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σεντ Μίρεν – Σέλτικ Scottish Premiership

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λανούς – Ατλέτικο Μινέιρο Copa Sudamericana