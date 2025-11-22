Για την ακρίβεια που όπως χαρακτηριστικά τόνισε αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά της χώρας μίλησε το πρωί του Σαββάτου 22/11 σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Οι συμφωνίες στα ενεργειακά αναμένονται να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας και να φέρουν έσοδα» τόνισε και διαμήνυσε πως «η πετυχημένη οικονομική πολιτική μειώνει φόρους και αυξάνει τα έσοδα του Κράτους».

«Πετυχημένη οικονομική πολιτική είναι αυτή που μειώνει τους φόρους ως προς τους συντελεστές και αυξάνει τα έσοδα για το κράτος. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Διπλασιάζουμε τις επενδύσεις, μειώνουμε το χρέος ως προς το ΑΕΠ, μειώνουμε την ανεργία στο χαμηλότερο ποσοστό τα τελευταία 17 χρόνια και όλο αυτό αυξάνει τα έσοδα του κράτους από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», εξήγησε στο MEGA ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν πανηγυρίζουμε. Αυτά που ανακοινώσαμε δεν είναι αρκετά, χρειάζονται κι άλλα», συμπλήρωσε και εξήγησε πως την ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή στις 28/11 θα δοθεί στους δικαιούχους συνταξιούχους το βοήθημα των 250 ευρώ.

Η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη συνέχεια άσκησε σφοδρή κριτική κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως κατά την κυβερνητική του θητεία αφαίμαξε τα εισοδήματα των πολιτών και κορόιδεψε τον λαό.

«Παλεύουμε να διορθώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι στις επιτυχίες μας και παλεύουμε να το διορθώσουμε αυτό», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με το σκάνδαλο του οργανισμού.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στα αρνητικά μας, όχι στις επιτυχίες μας. Κι εκεί έχουμε υλοποιήσει μία πολιτική, που οι τίμιοι θα παίρνουν παραπάνω. Θα γίνει άμεση καταβολή στο τέλος του μήνα του 70% με ελέγχους και το υπόλοιπο 30% θα πάει παραπάνω σε αυτούς που είναι έντιμοι και όχι μπαταχτσήδες. Το κράτος παίρνει πίσω τα κλεμμένα».

«Σίγουρα υπάρχει μεγάλο ζήτημα, γιατί 30 χρόνια ο λαός έχει πληρώσει 3 δισ. για το ζήτημα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Φαίνεται ότι το κράτος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Εμείς πριν την ευρωπαϊκή εισαγγελία στείλαμε 5.200 ΑΦΜ στη δικαιοσύνη, κάναμε δεκάδες χιλιάδες διασταυρωτικούς ελέγχους και μπλοκαρίσματα ΑΦΜ. Όμως, το είπε και ο πρωθυπουργός, αυτά δεν είναι αρκετά».

Τι είπε για τον Βορίδη

«Μιας και συζητάμε τώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ -καλά η Αντιπολίτευση σας κατηγορεί για συγκάλυψη, δεν το συζητώ- δεν έχω καταλάβει, αφού προσφάτως ο δικός σας πρώην Υπουργός δικαιώθηκε, το είπατε εσείς ο ίδιος, ο κ. Βορίδης, ταυτόχρονα τον κ. Βάρρα τον κρατάει ο κ. Μητσοτάκης στην Κυβέρνηση, δεν έχω καταλάβει γιατί δεν λέτε τον λόγο που μένει ο κ. Βάρρας στην Κυβέρνηση, να τον μάθουμε όλοι εμείς. Είναι μυστικός ο λόγος;» ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη ο δημοσιογράφος με τον ίδιο να απαντά: «Δεν είναι μυστικός ο λόγος. Πράγματι, ο κ. Βορίδης δικαιώθηκε. Είχε σπιλωθεί…».

«Θεωρούμε ότι είναι ανεπίτρεπτη η οποιαδήποτε αλλαγή συνόρων με τη βία»

«Είμαστε πάντα με τον αμυνόμενο και το κράτος δικαίου. Δεν μπορείς να είσαι αυτονοήτως με την Κύπρο, να καταγγέλλεις μία παράνομη εισβολή και κατοχή 51 ετών, δεν μπορείς να φωνάζεις δικαίωση – και είμαστε οι πρώτοι που βάζουμε όρια στα θέματα casus belli, και όλοι οι πρωθυπουργοί υπηρέτησαν την εθνική γραμμή – όλα αυτά να τα κάνεις τη Δευτέρα και την Παρασκευή να λες ‘εντάξει, δεν πειράζει’».

«Εμείς θεωρούμε ότι είναι ανεπίτρεπτη η οποιαδήποτε αλλαγή συνόρων με τη βία. Είμαστε απέναντι σε αυτό, και στον λόγο και τα έργα μας».

Τι είπε για τα ενεργειακά

«Η Ελλάδα από μία χώρα παρία, μαύρο πρόβατο, στην απομόνωση, όπως ήταν πριν από 10 χρόνια, είναι μία χώρα που πρωταγωνιστεί», είπε ο Παύλος Μαρινάκης όσον αφορά τις συμφωνίες στα ενεργειακά μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Οι συμφωνίες αυτές αναμένονται να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας και να φέρουν έσοδα.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μία αποτίμηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζοντας πως οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν κατά 80%, η χώρα απέκτησε Rafale, Belharra & F-16, καθώς και χάραξε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της.