Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντάται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας που πραγματοποιεί ο Ουκρανός Πρόεδρος στην Αθήνα.

Ο κ. Μητσοτάκης υποδέχτηκε τον πρόεδρο της πολύπαθης χώρας. Ακολούθησε ο διάλογος:

– Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην Αθήνα. Γνωρίζετε ότι η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας και έχω εκφράσει τον αποτροπιασμό μου για όσα συμβαίνουν στην χώρα σας. Θα υπογράψουμε σημαντικές συμφωνίες για την προμήθεια της Ουκρανίας με φυσικό αέριο από την Ελλάδα. Ενεργοποιούμε τον κάθετο διάδρομο για να φτάσει το αέριο στη χώρα σας αυτό το δύσκολο χειμώνα.

Ζελένσκι: Ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες για την συνάντησή μας. Με το θέλημα του θεού θα έχουμε συμφωνίες. Ευχαριστώ για την στήριξή σας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Οι δύσκολες επιθέσεις κατά των αμάχων είναι σημαντική η στήριξή σας.

Στο Μαξίμου βρίσκεται η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας. Την υποδέχθηκε ο Σταύρος Παπασταύρου και παρών είναι και ο Σταύρος Παπασταύρου.

Νωρίτερα ο Ουκρανός Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την υποδοχή του Β. Ζελένσκι εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στον αγώνα της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει και να προστατεύσει την εθνικής της ακεραιότητα.

«Γι’ αυτό και η βοήθειά μας αυτά τα περίπου τέσσερα χρόνια εξελίχθηκε σε όλα τα επίπεδα, το οικονομικό, το πολιτικό, το ενεργειακό, το ανθρωπιστικό» τόνισε.

«Η στάση μας αυτή υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την αφοσίωσή μας στο διεθνές δίκαιο, που στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα» πρόσθεσε ο κ. Τασούλας.

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε και στο Κυπριακό λέγοντας ότι η Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή εδώ και δεκαετίες και αυτή ακριβώς η περίπτωση μας υπαγορεύει τη στάση μας απέναντι στη δική σας χώρα.

Ο κ. Τασούλας είπε ακόμα ότι η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας και την ένταξή της στην ΕΕ.

Από την πλευρά του ο Β. Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ελλάδα και τους Έλληνες που παρέχουν στήριξη εδώ και 4 χρόνια. Αναφέρθηκε ακόμα στο ενεργειακό λέγοντας ότι η Ουκρανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν δύσκολο χειμώνα, και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξη που παρέχει και στον ενεργειακό τομέα, ενώ είπε ότι στις συνομιλίες θα θέσει και το θέμα των Ουκρανών ομήρων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έρχεται στην Αθήνα για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν τον Αύγουστο του 2023.

Επόμενοι σταθμοί του Ουκρανού προέδρου θα είναι το Παρίσι και η Μαδρίτη.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία συμφώνησε για εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα

Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα, που θα βοηθήσει να καλυφθούν οι χειμερινές της ανάγκες, ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεσμευόμενος να εξασφαλίσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντισταθμίσει τις απώλειες που υπέστη από τις ρωσικές επιθέσεις στην εγχώρια παραγωγή.

«Σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια ακόμη διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο που θα εξασφαλίσει τις εισαγωγές για τον χειμώνα όσο το δυνατόν περισσότερο», αναφέρει στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Ουκρανός Πρόεδρος.

«Ήδη έχουμε συμφωνίες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των εισαγωγών φυσικού αερίου, και θα καλύψουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τις εισαγωγές φυσικού αερίου για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που έχουν προκληθεί στην παραγωγή της Ουκρανίας από τις ρωσικές επιθέσεις».

Η δήλωση Ζελένσκι έγινε πριν από τη σημερινή άφιξή του στην Ελλάδα, πρώτο σταθμό των επισκέψεών του σε χώρες της Ευρώπης.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είχε διαθέσει κεφάλαια για εισαγωγές φυσικού αερίου από Ευρωπαίους εταίρους και τράπεζες υπό τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από ουκρανικές τράπεζες, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με Αμερικανούς εταίρους για να εξασφαλίσει πλήρη χρηματοδότηση.

Η Ουκρανία διευρύνει τις επιλογές χειμερινού εφοδιασμού μέσω των Πολωνών εταίρων, όπου συνεργάζεται με το Αζερμπαϊτζάν και ελπίζει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα συμβόλαια, πρόσθεσε ο ίδιος.

