Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την ώρα άφιξής του να μην έχει ανακοινωθεί επίσημα για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες αναμένεται λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε απαγόρευση συγκεντρώσεων για σήμερα από τις 6 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιλοθέη και στο Χαλάνδρι, λόγω της επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της επίσκεψης είναι η ενεργειακή τροφοδοσία της Ουκρανίας ενόψει και του χειμώνα και των διαρκών πληγμάτων από τη Ρωσία σε υποδομές και ο ρόλος της Ελλάδας ως πύλης για τις ροές LNG προς τον ευρωπαϊκό Βορρά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να έχει διαδοχικές συναντήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Βουλή με τον Νικήτα Κακλαμάνη. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι οι συζητήσεις θα είναι «στοχευμένες» και ότι η Αθήνα προσέρχεται με έτοιμες προτάσεις για ενισχυμένη συνεργασία στις ενεργειακές διασυνδέσεις.

Το Κίεβο αναζητά άμεσα πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου, καθώς οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές έχουν επιβαρύνει τα ήδη περιορισμένα αποθέματα. Η αύξηση κατά περίπου 30% των εισαγωγών που επιδιώκει η Ουκρανία φέρνει την Ελλάδα στο προσκήνιο, λόγω της δυνατότητας να διοχετεύσει αμερικανικό LNG μέσω της Ρεβυθούσας και του νέου FSRU στην Αλεξανδρούπολη.

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι ο «Κάθετος Διάδρομος» – το δίκτυο που συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία – μπορεί να αποτελέσει τη βασική οδό τροφοδοσίας της Ουκρανίας για τους επόμενους μήνες, εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες τεχνικές ρυθμίσεις και επαρκείς δεσμεύσεις χωρητικότητας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που παρακολουθούν τις προετοιμασίες, η ουκρανική πλευρά ενδιαφέρεται για:

• πρόσθετες ποσότητες LNG από τη Μεσόγειο,

• μεγαλύτερη ευελιξία διέλευσης μέσω του ελληνικού συστήματος,

• ταχεία άρση περιορισμών στα βόρεια σημεία διασύνδεσης.

Η Αθήνα από την άλλη αναμένεται να παρουσιάσει:

• επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα αναβάθμισης των δικτύων,

• δυνατότητες αύξησης ροών από Κομοτηνή και Θεσσαλία,

• πρόοδο σε νέα FSRU που εξετάζονται για τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις με την Ουάσινγκτον μετά και τη σύνοδο του Ζαππείου να στηρίζει ενεργά την ενίσχυση των ελληνικών υποδομών LNG, θεωρώντας τες κρίσιμες για τον ενεργειακό επαναπροσανατολισμό της Ευρώπης.

Η επίσκεψη Ζελένσκι θεωρείται συνέχεια των συχνών επαφών των δύο κυβερνήσεων. Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επισκεφθεί ξανά την Αθήνα το καλοκαίρι του 2023, ενώ ο πρωθυπουργός είχε βρεθεί στην Οδησσό το 2024 για ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας.

Τι μένει να κλειδώσει

Το ζητούμενο των συζητήσεων είναι να αποτυπωθούν σε πρακτικό επίπεδο οι δυνατότητες συνεργασίας: πόσο αέριο, με ποιους όρους και ποιες τεχνικές προσαρμογές θα απαιτηθούν. Εφόσον υπάρξει συμφωνία σε αυτά τα σημεία, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η Ελλάδα μπορεί να αναβαθμίσει θεαματικά τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.

Σε μήνυμά του την Παρασκευή, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι Κίεβο και Αθήνα «διαμορφώνουν μια συμφωνία στον τομέα της ενέργειας» με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιλογών για την προμήθεια αερίου, τόσο για τον φετινό χειμώνα όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση.

Τόνισε επίσης ότι οι συμφωνίες με ευρωπαϊκές χώρες «από τη Νορβηγία μέχρι την Ελλάδα» θα ενισχύσουν τις εγγυήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας.