Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε ρούχα από καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής και τα μεταπωλούσε σε μαγαζιά στα Τίρανα της Αλβανίας προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες σε οκτώ άτομα, ανάμεσα των οποίων βρίσκεται μία 54χρονη, η οποία φέρεται ως η αρχηγός της σπείρας, ενώ αναζητούνται ακόμα τέσσερα μέλη.

Σε βάρος των κατηγορούμενων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τα μέσα Οκτωβρίου και είχε διασυνοριακή δομή, με μία ομάδα στην Ελλάδα να διευθύνει τις κλοπές και μία στην Αλβανία να παραλαμβάνει και να πουλάει τα κλοπιμαία μέσω καταστήματος ρουχισμού στα Τίρανα.

Οι δράστες, σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας χρησιμοποιούσαν εννέα «επιχειρησιακά» οχήματα, σχεδίαζαν τις κινήσεις τους στον Ταύρο και μετέφεραν τα κλοπιμαία σε αποθήκη στα Πετράλωνα πριν από την αποστολή τους.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 71.420 ευρώ, πλήθος ειδών ρουχισμού, ηλεκτρονικά είδη, κινητά τηλέφωνα, 7 μαγνήτες για αφαίρεση αντικλεπτικών και ειδική συσκευή για την αφαίρεση ετικετών ασφαλείας.

Παράλληλα, οι αλβανικές αρχές εντόπισαν στο κατάστημα στα Τίρανα πλήθος ρουχισμού με ελληνικές ετικέτες και τιμές σε ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 14 κλοπές σε περιοχές όπως Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Σπάτα, Δάφνη, Νέα Ερυθραία, Χαλάνδρι, Ίλιον και το κέντρο της Αθήνας. Πολλά μέλη της οργάνωσης φέρεται να είχαν εμπλακεί και σε άλλες υποθέσεις κλοπών, ενώ ορισμένοι κατείχαν πολλά στοιχεία ταυτοποίησης για να δυσχεράνουν τη δράση των Αρχών.