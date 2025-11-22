Νέα δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», αποτυπώνει ένα πολιτικό σκηνικό που παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, με τη Νέα Δημοκρατία σταθερά πρώτη στην πρόθεση ψήφου, αλλά και τη δυσπιστία των πολιτών, τις οικονομικές πιέσεις και το αίτημα για αλλαγή να διαμορφώνουν το πλαίσιο.

Η δημοσκόπηση για τον μήνα Νοέμβριο ουσιαστικά επαναλαμβάνει τα ευρήματα της έρευνας του Οκτωβρίου, καθώς η πλειονότητα των δεικτών εμφανίζει σταθερότητα, ενόψει των πιθανών ανακατατάξεων που μπορεί να προκαλέσει η ενδεχόμενη εμφάνιση νέων κομματικών σχηματισμών.

Το κλίμα απαισιοδοξίας και ανασφάλειας εξακολουθεί να κυριαρχεί, καθώς περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις πολίτες δηλώνουν πως δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν. Το 42,8% αναφέρει ότι καλύπτει τις ανάγκες του με δυσκολία, το 13,8% ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις και το 6,6% ότι αδυνατεί να εξυπηρετήσει ακόμη και βασικές ανάγκες. Στον αντίποδα, ένα 30,4% δηλώνει πως ζει άνετα χωρίς δυνατότητα αποταμίευσης, ενώ μόλις το 6,4% τοποθετείται στην ανώτερη οικονομική κατηγορία, ζώντας άνετα και αποταμιεύοντας ταυτόχρονα.

Τρεις ταχύτητες

Σε επίπεδο καθαρής αριθμητικής, αποτυπώνεται μια κοινωνία τριών ταχυτήτων: το 36,8% δηλώνει οικονομική άνεση, το 42,8% -που μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεσαία τάξη- δίνει καθημερινή μάχη για να τα βγάλει πέρα, ενώ το 20,4% βρίσκεται σε σαφώς δυσχερή θέση. Η οικονομική κατάσταση κάθε πολίτη επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και την πολιτική του στάση.

Ο δείκτης θετικής αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου διατηρείται στο 28,8%, έναντι 70,8% αρνητικών απόψεων, παρά το γεγονός ότι οι πρόσφατες συμφωνίες για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Ιόνιο εκτιμώνται θετικά από την πλειοψηφία, καθώς θεωρείται πως ενισχύουν τον ενεργειακό ρόλο της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πιθανοί νέοι σχηματισμοί

Το 26,7% των πολιτών επιθυμεί να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Παράλληλα, το 71,2% δηλώνει πως θέλει αλλαγή κυβέρνησης και πολιτικής πορείας, χωρίς ωστόσο να έχει αναδειχθεί ακόμη ο φορέας που μπορεί να εκφράσει αυτό το αίτημα σε ευρεία κλίμακα.

Σε ό,τι αφορά την πιο πειστική κυβερνητική εναλλακτική λύση, το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται πρώτο με 21,4%, την ώρα που το 34,6% εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν πείθεται από κανέναν. Παράλληλα, η πιθανή ίδρυση νέων κομμάτων αξιολογείται ως ωφέλιμη για τη χώρα από το 26,5% στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, από το 17,4% για τον Αντώνη Σαμαρά και από το 26,1% για την Καρυστιανού. Η έννοια του «πολιτικού οφέλους» ωστόσο έχει πολλές αναγνώσεις και δεν πρέπει να ταυτίζεται με την εκλογική επιρροή.

Η δυνητική ψήφος

Το ίδιο ισχύει και για τη δυνητική ψήφο, η οποία δεν αποτυπώνει πρόθεση ψήφου, αλλά τις δεξαμενές και τα όρια των υπό ίδρυση κομμάτων. Για τον Αλέξη Τσίπρα, καταγράφεται ως πολύ πιθανή ψήφος το 8,3% και ως αρκετά πιθανή το 10,5%. Για τον Αντώνη Σαμαρά τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 2,2% και 6,3%, ενώ για την Καρυστιανού το 9,5% τη θεωρεί ισχυρή πιθανότητα και η δυνητική ψήφος φτάνει το 10%, συγκεντρώνοντας συνολικά 19,5%.

Από τις πρώτες μετρήσεις του Σεπτεμβρίου σχετικά με τα ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά, η δυναμική τους παραμένει κυρίως σταθερή χωρίς σημαντικές μεταβολές. Αντίθετα, η περίπτωση της Καρυστιανού εμφανίζει πτώση σε σχέση με τις αρχικές υψηλές καταγραφές.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η εικόνα παραμένει σχεδόν αμετάβλητη: η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,5%, το ΠΑΣΟΚ 12,7% και η Ελληνική Λύση παγιώνεται στην τρίτη θέση με 10,2%. Το ΚΚΕ παραμένει σταθερό στο 7,5%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει περαιτέρω μείωση, πέφτοντας στο 6,5%.