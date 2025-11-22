Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Ωραιοκάστρου δύο αλλοδαποί, ηλικίας 33 και 35 ετών, οι οποίοι, το βράδυ της Παρασκευής 21/11, στην περιοχή του Δρυμού, μπήκαν σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων, δύο κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 615 ευρώ.

Οι διαρρήκτες έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε επιστρέψει στο σπίτι και, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, έπεσαν από μπαλκόνι έξι μέτρων και τραυματίστηκαν. Εθελοντές της ομάδας διάσωσης του Δρυμού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους ληστές, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Αναζητείται ο τρίτος που τους περίμενε στο αυτοκίνητο.

Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.