Εικόνες καταστροφής σε κατοικίες, περιουσίες, αλλά και σε μεγάλες αγροτικές και δασικές εκτάσεις προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Κερατέα και εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, μαζί με εθελοντές, έδωσαν σκληρή μάχη για να περιορίσουν και να ανακόψουν την εξάπλωση των μετώπων, αντιμετωπίζοντας πολύ ισχυρούς ανέμους που δυσχέραιναν το έργο τους, ενώ ο συναγερμός παραμένει ενεργός καθώς η πρόγνωση του καιρού κάνει λόγο για ενίσχυση των ανέμων.

Σήμερα η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, με τη μάχη να επικεντρώνεται πλέον σε διάσπαρτες εστίες. Οι ζημιές σε κινητή και ακίνητη περιουσία είναι σοβαρές, αλλά η πλήρης καταγραφή τους θα γίνει μετά την οριστική κατάσβεση.

Οι εικόνες που κατεγράφησαν αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, δείχνοντας τα σημάδια της πύρινης λαίλαπας και τη βαθιά απόγνωση των κατοίκων που είδαν τον κόπο μιας ζωής να γίνεται στάχτη.

Η ακριβής έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη καθοριστεί, καθώς οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με συνεχείς αναζωπυρώσεις, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που, αν και εξασθένησαν, παραμένουν επικίνδυνοι.

Βραχυκύκλωμα ή εμπρησμός;

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε από τον οικισμό Μανούτσο στην Κερατέα.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού επιχειρεί στην περιοχή. Εξετάζεται το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος σε κολώνα φωτισμού, ωστόσο προκαλεί αίσθηση η δημόσια καταγγελία του αντιδημάρχου Σαρωνικού, Σταύρου Πετρόπουλου, ότι στον οικισμό Αγίου Νικολάου Αναβύσσου, όπου εκδηλώθηκε νέο μέτωπο τη νύχτα, εντοπίστηκε γκαζάκι που θα παραδοθεί στις Αρχές.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι εθεάθη άνδρας να κινείται ύποπτα και να απομακρύνεται από το σημείο με κόκκινο μηχανάκι λίγο πριν ξεσπάσει η νέα εστία.

Καμένα σπίτια, οχήματα και μεγάλες εκτάσεις δάσους χάθηκαν μέσα στις φλόγες, ενώ ο απολογισμός κλείνει με τον πιο τραγικό τρόπο, τον θάνατο ενός 76χρονου άνδρα, η απανθρακωμένη σορός του οποίου εντοπίστηκε από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η φωτιά, που ξεκίνησε χθες στην Κερατέα, έφτασε έως την Ανάβυσσο και την ευρύτερη περιοχή, με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν τιτάνιο αγώνα όλη τη νύχτα. Το μέτωπο στην Τριανταφυλλιά βρέθηκε σε ύφεση από τις 2:00 τα ξημερώματα, ενώ και στο Θυμάρι η εικόνα βελτιώθηκε λίγο μετά τις 4:30, αν και διάσπαρτες εστίες εξακολουθούσαν να καίνε. Στις 5:30 σημειώθηκε νέα σοβαρή αναζωπύρωση, δημιουργώντας καινούργιο μέτωπο.

Με τα φώτα πτήσης αναμμένα για να διακρίνονται μέσα από τον πυκνό καπνό, οι πιλότοι των Canadair συνέχισαν τις ρίψεις νερού ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, επιχειρώντας να περιορίσουν την πυρκαγιά που έκαιγε σε ευθεία πέντε χιλιομέτρων. Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που καταγράφουν τις ρίψεις στην περιοχή της Κερατέας.

Διασώσεις και απεγκλωβισμοί

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής έλαβαν μηνύματα εκκένωσης μέσω του 112. Συνολικά εκκενώθηκαν 16 οικισμοί: Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα, Όλυμπος, Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε 385 απεγκλωβισμούς, ενώ το ΕΚΑΒ ολοκλήρωσε δεκάδες διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική περίθαλψη: 9 άτομα στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων, 3 στο «Ασκληπιείο Βούλας» και 1 με αναπνευστικά προβλήματα στο «Σωτηρία».

Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει ακραίος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4-5 μποφόρ στα δυτικά (τοπικά 6 στο Ιόνιο) και 6-7 μποφόρ στα ανατολικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.