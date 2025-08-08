Μια τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή της Κερατέας, με τους πιλότους των πυροσβεστικών αεροσκαφών να επιχειρούν ακόμα και μετά τη δύση του ηλίου. Για πρώτη φορά ίσως, οι εναέριες δυνάμεις ρίχνονται στη μάχη κατά της πυρκαγιάς στο σκοτάδι, φτάνοντας τις δυνατότητες των αεροσκαφών στα όριά τους.

Το πύρινο μέτωπο, μήκους περίπου πέντε χιλιομέτρων, συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές.

Με τα φώτα πτήσης αναμμένα, για να διακρίνονται μεταξύ τους μέσα στον πυκνό καπνό, τα πληρώματα των αεροσκαφών πραγματοποίησαν τις τελευταίες ρίψεις νερού στο σκοτάδι, σε μια προσπάθεια να επιβραδύνουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Η μάχη των πυροσβεστών είναι εξαντλητική, τόσο για τις επίγειες όσο και για τις εναέριες δυνάμεις, που παλεύουν ενάντια στον χρόνο και τις απρόβλεπτες ανατροπές που δημιουργούν οι άνεμοι και οι συνθήκες.