Ανεξέλεγκτη μαινόταν όλη τη νύχτα η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Κερατέας γύρω στις 14.00 χθες το μεσημέρι και δυστυχώς είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο σπίτι του, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Από τις 6 το πρωί του Σαββάτου τα εναέρια μέσα επιχειρούν και πάλι, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη με συνεχείς αναζωπυρώσεις, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων που συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή.

Νέο μήνυμα του 112 στις 06:46 καλεί τους κατοίκους του οικισμού Χάρβαλο να κινηθούν προς την Ανάβυσσο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025

Η μετεωρολογική πρόβλεψη για νέα ενίσχυση των ανέμων έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές.

Πριν από λίγο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ξέσπασε νέα εστία σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου.

Για νέα εστία #πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Το πύρινο μέτωπο ξεπερνά τα 7 χιλιόμετρα, με πολλά σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Το 112 αποστέλλει συνεχώς μηνύματα για εκκένωση οικισμών, ενώ η αστυνομία απομακρύνει κυρίως ηλικιωμένους κατοίκους προς ασφαλή σημεία.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άγιος_Νικόλαος και #Μαύρο_Λιθάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Άγιος_Νικόλαος και #Μαύρο_Λιθάρι απομακρυνθείτε προς #Αθήνα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025

Στην Παλαιά Φώκαια, η φωτιά κατευθύνεται προς τη θάλασσα και τις παραλιακές ζώνες, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.

Αντιδήμαρχος Σαρωνικού: Τρία τα κύρια μέτωπα

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι η πυρκαγιά καίει σε τρία μέτωπα: προς τη Γερακίνα στην παλαιά χωματερή της Παλαιάς Φώκαιας, προς τον οικισμό Καταφυγή και προς το Θυμάρι. Οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό της, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά.

Στις 2:00 τη νύχτα το μέτωπο στην Τριανταφυλλιά παρουσίαζε ύφεση, ενώ λίγο μετά τις 4:30 υπήρξε καλύτερη εικόνα και στο Θυμάρι, αν και παρέμεναν διάσπαρτες εστίες. Ωστόσο, στις 5:30 σημειώθηκε σοβαρή αναζωπύρωση που δημιούργησε νέο μέτωπο. Στις 4:30 είχε σταλεί και μήνυμα 112 για Άγιο Νικόλαο και Μαύρο Λιθάρι λόγω νέας εστίας.

Στην περιοχή επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, 79 οχήματα, πολλοί εθελοντές και υδροφόρα οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, υπό τον συντονισμό του κινητού επιχειρησιακού κέντρου «Όλυμπος». Για την αεροπυρόσβεση χρησιμοποιήθηκαν μέχρι το τελευταίο φως 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα, δύο εκ των οποίων για συντονισμό. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει προβεί σε 124 απεγκλωβισμούς πολιτών, μεταξύ αυτών 35 από γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια. Το Λιμενικό διαθέτει τρία πλωτά κοντά στην ακτογραμμή, ενώ το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα με 12 ασθενοφόρα, δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες και δύο μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης, έχοντας ήδη μεταφέρει ηλικιωμένους και ασθενείς σε ασφαλείς χώρους και νοσοκομεία.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά της Κερατέας Αττικής και επιχειρούν 260 #πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, 77 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων ενώ για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος. Για την αεροπυρόσβεση… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Οι οικισμοί που έχουν εκκενωθεί

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα και Όλυμπος. Στην Κερατέα επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων, 77 οχήματα και συνδρομή εθελοντών, μηχανημάτων έργου και υδροφόρων. Με το πρώτο φως του Σαββάτου συμμετέχουν 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για συντονισμό.

Στον οικισμό Άρι η φωτιά έχει περάσει μέσα από σπίτια, καταστρέφοντας τον οικισμό από άκρη σε άκρη. Η πορεία της, από σχετικά αργή, απέκτησε μεγάλη δυναμική και κινήθηκε γρήγορα προς τη Δροσιά, όπου οι πιλότοι επιχειρούν με ακρίβεια πάνω σε εστίες δίπλα σε σπίτια και δέντρα, παρά τους ανέμους 7-8 μποφόρ (με ριπές έως 9) και τους πυκνούς καπνούς που περιορίζουν την ορατότητα. Η φωτιά πλέον κατευθύνεται προς πευκοδάση στην περιοχή της Αναβύσσου.

Στην Κερατέα βρίσκονται 80 αστυνομικοί με 40 οχήματα για εκκενώσεις, έχοντας απομακρύνει μέχρι στιγμής 10 ηλικιωμένους. Νέο μήνυμα 112 κάλεσε τους κατοίκους της Δροσιάς να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο. Κατά την κατάσβεση κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς στο Τογάνι Κερατέας, οι πυροσβέστες βρήκαν απανθρακωμένο τον 76χρονο άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, ζούσε μόνος και δεν είχε επικοινωνία με συγγενείς.