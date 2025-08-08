Η Νοτιοανατολική Αττική ζει από το μεσημέρι της Παρασκευής έναν εφιάλτη, με τις φλόγες να μαίνονται ανεξέλεγκτες και τη μάχη με το πύρινο μέτωπο να συνεχίζεται όλη τη νύχτα. Ο απολογισμός είναι ήδη τραγικός: ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του στην περιοχή Τογάνι, όταν παγιδεύτηκε μέσα σε πλινθόκτιστο κτίσμα και δεν μπόρεσε να απομακρυνθεί εγκαίρως.

Οι ισχυροί άνεμοι, που εξακολουθούν να πνέουν με μεγάλη ένταση, δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, με τις περιοχές Θυμάρι και Παλαιά Φώκαια να βρίσκονται στο επίκεντρο της πιο δύσκολης κατάστασης. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει σπίτια, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 124 απεγκλωβισμούς κατοίκων.

Λίγο μετά με τη 1:00 τα ξημερώματα η φωτιά στο μέτωπο της Π. Φώκαιας έφτασε στη θάλασσα με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά να εμφανίζεται πιο αισιόδοξος για την κατάσβεση του μιλώντας στην ΕΡΤ, παράλληλα αποκάλυψε πως κάηκαν αρκετά σπίτια στην περιοχή χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό.

Το 112 έχει αποστείλει αλλεπάλληλα μηνύματα για εκκενώσεις, με τις περιοχές Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Χάρβαλο, Δροσιά, Δημολάκι, Συνερίνα, Παλαιά Φώκαια, ΑΤΕ, Χάρακας, Λεγρενά, Τριανταφυλλιά, Φέριζα, Όλυμπος και Θυμάρι να έχουν ήδη εκκενωθεί. Στην Ανάβυσσο, γηροκομείο εκκενώθηκε με την απομάκρυνση 35 ηλικιωμένων.

Στο πεδίο επιχειρούν 264 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 77 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα, που αναμένεται να ενισχύσουν ξανά την προσπάθεια με το πρώτο φως του Σαββάτου.

Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, με διακοπές και ρυθμίσεις σε βασικές οδικές αρτηρίες, όπως η Επαρχιακή Οδός Κερατέας – Αναβύσσου, τμήματα της Λεωφόρου Λαυρίου και δρόμοι σε Φέριζα, Τογάνι και άλλες πληγείσες περιοχές.

Συγκλονίζει η ιστορία του ανθρώπου που βρέθηκε απανθρακωμένος

Ο άτυχος άνδρας που ζούσε απομονωμένος σε ένα κτίσμα χωρίς παροχές, ρεύμα και νερό από το 2007, βρέθηκε απανθρακωμένος κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στην Κερατέα.

🔥Τρομακτικές εικόνες από το πύρινο μέτωπο στην #πυρκαγιά Ανάβυσσο❗️Τεράστια προσπάθεια από εθελοντές και πυροσβέστες να περιορίσουν το μέτωποΒίντεο : Σπύρος Λάμπος Posted by Forecast Weather Greece on Friday, August 8, 2025

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, για τον ηλικιωμένο άνδρα, δεν είχε εικόνα ούτε η οικογένειά του και συγκεκριμένα η κόρη του που δεν είχε επικοινωνία μαζί του.

Ο άνδρας που ζούσε κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες στην περιοχή, εγκλωβίστηκε από τις φλόγες κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά και έχασε τη ζωή του.

Εναέρια ρίξη μετά τη δύση το ηλίου

Ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου, τα εναέρια μέσα δεν είχαν εγκαταλείψει τη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αφού οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν στους πυροσβέστες να ελέγξουν τη φωτιά χωρίς τη χρήση αεροσκαφών.

Οι πιλότοι προσπαθούν να ρίξουν με ακρίβεια, με «χειρουργικές κινήσεις» πάνω στις εστίες που καίνε ακριβώς δίπλα σε σπίτια και σε δέντρα. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7 και 8 μποφόρ με ριπές που μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Μανούτσο, σε οικοπεδικούς χώρους και ξερά χόρτα, ωστόσο εξαπλώθηκε ραγδαία, ενισχυόμενη από ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να περάσει μέσα από κατοικίες και χωράφια, φτάνοντας μέχρι τον οικισμό Άρι, ο οποίος καίγεται από άκρη σε άκρη.

Η αστυνομία επιχειρεί σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, διευκολύνοντας την απομάκρυνση πολιτών – κυρίως ηλικιωμένων – από απειλούμενες περιοχές, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον περιορισμό νέων εστιών που ξεπηδούν διαρκώς.

Σε ετοιμότητα το Λιμενικό και το ΕΚΑΒ

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης.

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες ‘Αμεσης Επέμβασης.

Μέχρι αυτή τη στιγμή οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου «Η ΑΡΓΩ», μεταφέροντας 7 ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».

Τα προγνωστικά του meteo.gr

Σύμφωνα με το meteo.gr/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έως και αργά το απόγευμα χθες, στην περιοχή έπνεαν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7-8 μποφόρ.

Με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/ ΕΑΑ, μικρή και πρόσκαιρη βελτίωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών (μικρή εξασθένηση των ανέμων και ανάκαμψη υγρασίας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων) αναμένεται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (01:00/02:00) ωστόσο στη συνέχεια από το πρωί οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν εκ νέου φτάνοντας τα 7-8 μποφόρ

«Η αλληλεπίδραση των βόρειων ανέμων με την τοπογραφία της περιοχής οδηγεί σε εκρηκτική συμπεριφορά της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όπου αυτή συναντά πλούσια βλάστηση. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι σε περιοχές όπου ο άνεμος αλληλεπιδρά με την τοπογραφία οι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι τις νυχτερινές ώρες», σημειώνει το meteo.gr/ ΕΑΑ.

AtmoHub: Μέσα σε 4 περίπου ώρες ο καπνός έφτασε στα Αντικύθηρα

Όπως τονίζει ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub οι πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από το διάστημα στις δορυφορικές εικόνες της EUMETSAT που επεξεργάζεται το AtmoHub.

«Το πλούμιο του καπνού από την Κερατέα έφτασε στο Παρατηρητήριο ΠΑΓΓΑΙΑ του ΕΑΑ στα Αντικύθηρα σε 4 περίπου ώρες, διανύοντας απόσταση 240 χλμ. (με μέση ταχύτητα 60 χλμ/ώρα).

Παρατηρούμε επίσης μεταφερόμενο καπνό στο Αιγαίο από πυρκαγιές στην Τουρκία που επηρεάζουν την ποιότητα αέρα στην Αθήνα», σημειώνει το AtmoHub.

Υπό πλήρη έλεγχο τρεις διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς στην Πολυτεχνειούπολή

Τρεις διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν λίγο πριν τις 23.00 στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης στου Ζωγράφου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν άμεσα υπό πλήρη έλεγχο τις εστίες πυρκαγιάς και στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου, Θ. Βάγια, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα

Δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της Επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση μόνο το τελευταίο 48ωρο έχουν εκδηλωθεί 114 νέες πυρκαγιές.