Ανεξέλεγκτη είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κερατέα, όπου κάηκαν σπίτια, ενώ ένας 76χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από άνδρες της πυροσβεστικής.

Ο άτυχος άνδρας που ζούσε απομονωμένος σε ένα κτίσμα χωρίς παροχές, ρεύμα και νερό από το 2007, βρέθηκε απανθρακωμένος κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς στην Κερατέα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, για τον ηλικιωμένο άνδρα, δεν είχε εικόνα ούτε η οικογένειά του και συγκεκριμένα η κόρη του που δεν είχε επικοινωνία μαζί του.

Ο άνδρας που ζούσε κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες στην περιοχή, εγκλωβίστηκε από τις φλόγες κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά και έχασε τη ζωή του.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Μανούτσο, σε οικοπεδικούς χώρους και ξερά χόρτα, ωστόσο εξαπλώθηκε ραγδαία, ενισχυόμενη από ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να περάσει μέσα από κατοικίες και χωράφια, φτάνοντας μέχρι τον οικισμό Άρι, ο οποίος καίγεται από άκρη σε άκρη.

Επιχειρούν και μετά τη δύση του ηλίου τα εναέρια μέσα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δίνει τιτάνια μάχη, με 260 πυροσβέστες, 18 ομάδες πεζοπόρων, 77 οχήματα, 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα (τα δύο για συντονισμό), ενώ στη μάχη συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».

Ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου, τα εναέρια μέσα δεν είχαν εγκαταλείψει τη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αφού οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν στους πυροσβέστες να ελέγξουν τη φωτιά χωρίς τη χρήση αεροσκαφών.

Οι πιλότοι προσπαθούν να ρίξουν με ακρίβεια, με «χειρουργικές κινήσεις» πάνω στις εστίες που καίνε ακριβώς δίπλα σε σπίτια και σε δέντρα. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7 και 8 μποφόρ με ριπές που μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Λόγω της ταχύτητας με την οποία κινείται το πύρινο μέτωπο, έχουν σταλεί οκτώ προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις. Μεταξύ αυτών, οι κάτοικοι σε Λεγρενά, Χάρακα, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι κλήθηκαν να απομακρυνθούν άμεσα προς το Σούνιο, μέσω της παραλιακής οδού.

Η αστυνομία επιχειρεί σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, διευκολύνοντας την απομάκρυνση πολιτών – κυρίως ηλικιωμένων – από απειλούμενες περιοχές, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον περιορισμό νέων εστιών που ξεπηδούν διαρκώς.

Κεφαλογιάννης: Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για το χαμό του ηλικιωμένου συμπολίτη μας

Tην βαθιά του οδύνη για τον ηλικιωμένο που έχασε τη ζωή του «λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της τρομακτικής σε ένταση και έκταση πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας», εκφράζει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα ο κ. Κεφαλογιάννης τονίζει: «Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου συμπολίτη μας, που χάθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της τρομακτικής σε ένταση και έκταση πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Απευθύνω ισχυρή έκκληση προς όλους να ακούν και να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες των αρχών, το 112 και τις εκκλήσεις των πυροσβεστών μας για εκκένωση κατοικιών. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η μάχη που δίνεται είναι τεράστια».

Συγκλονίζει η ηλικιωμένη γυναίκα

Η απόγνωση μιας γυναίκας μέσα στις φλόγες της Κερατέας αποτυπώνεται σε μία συγκλονιστική φωτογραφία.

Εικόνες καταστροφής καταγράφονται στην περιοχή, όπου η πύρινη λαίλαπα κατακαίει δέντρα, σπίτια και περιουσίες. Οι λήψεις του Λιάκου Γιάννη για το InTime συμπυκνώνει τον εφιάλτη και την αγωνία που ζουν οι κάτοικοι αυτές τις ώρες.